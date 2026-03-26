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娛樂 最新消息

許維恩切乳重建續命！「孩子的乾爹」現身曝：她很堅強

〔記者李紹綾／台北報導〕許維恩日前公布去年確診乳癌，進行左乳切除、雙邊裝假體重建手術。是元介是許維恩與王家梁女兒「忒忒」的乾爸，他今（26日）與高伊玲出席公益活動，首度透露好友夫妻近期的狀態。

是元介、高伊玲今出席普仁基金會2026公益大使記者會。（記者潘少棠攝）是元介、高伊玲今出席普仁基金會2026公益大使記者會。（記者潘少棠攝）

提到許維恩之前的生病風波，是元介感性表示：「維恩很堅強、樂觀地看待生病這件事，身為旁邊朋友就是不斷給加油打氣。」看著好兄弟王家梁一邊顧小孩一邊擔心老婆，是元介直言感受到對方「其實很心疼、無助」，甚至對他說過「需要幫忙的地方盡量說」。

是元介提到，身邊朋友算是王家梁的放鬆跟紓壓管道，雙方幾乎每個月都會有聚會，上次見面感覺許維恩很快樂，沒有因這件事情有所影響，這才讓他放下心中的大石頭。

是元介是許維恩與王家梁女兒「忒忒」的乾爸。（記者潘少棠攝）是元介是許維恩與王家梁女兒「忒忒」的乾爸。（記者潘少棠攝）

是元介新婚一年多，覺得生活上卻沒什麼改變，他說：「現在兩人很快樂過生活，無論再忙都要找自己沒想過的地方旅行。」夫妻打算10月要去冰島、法國追極光，他透露聽說，人品好才能見到極光，所以他隨時隨地做善事，夫妻倆持續一年多資助台灣孤兒，目前一共支持8歲、10歲和11歲的3個小孩。看著孩子們寄來的「手寫卡片」，讓他覺得這份善舉比什麼都值得。

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