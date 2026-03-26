南韓女神節食破功！合體百萬男團「荒謬」面曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「灶咖女神」Solar頌樂再度出擊，推出第二首中文單曲《總有一顆屬於你的星球》，她非常喜歡參與各種宣傳活動，不只挑戰用全中文錄製Podcast及電台訪問，日前更驚喜合體由百萬YouTube頻道「Dcard Video」編輯群所組成的男團「挖海盆 What Happened 」，釋出挑戰THE FIRST TAKE的搞笑短片，一上線就突破50萬觀看數，讓粉絲驚喜直呼「荒謬到以為是P圖」。

頌樂與挖海盆挑戰THE FIRST TAKE。（Dcard Video提供）

此外，Solar頌樂日前釋出在台宣傳的Vlog，內容涵蓋凱渥集團開工與春酒活動，以及多場專訪與拍攝行程，下班結束更直奔迪化街大啖最愛的美食「擔仔麵」，推薦的組合是「擔仔麵＋肉燥飯」，讓不少粉絲前往店家打卡

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頌樂秘密來台拍攝宣傳廣告與配音。

（種子音樂提供）

除了音樂熱度延燒，Solar頌樂也正式接下台灣麻將遊戲品牌《明星3缺1》的合作，成為該遊戲品牌首位韓國「明星代言人」。在籌備新單曲與音樂劇的空檔，秘密來台為品牌拍攝宣傳廣告與配音，挑戰用韓文、中文、台語三聲道詮釋，一口氣推出五支廣告影片，展現貼近日常又不失時尚感的多元魅力。

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日前遊戲搶先推出Q版角色與配音，Solar頌樂在遊戲中的配音更成為網友迷因，敲碗見面會一起喊出「好膽麥走」、「兩顆草仔粿」等逗趣台詞，昨日（3/25）於官方頻道正式推出五支廣告片，其中一支廣告更挑戰在攝影棚內搭起「夜市場景」，將夜市經典小吃、點心搬到現場，滿滿的「台灣感性」元素，讓正在節食的Solar頌樂大喊肚子餓。

另一則廣告則相當考驗「中文天才」Solar頌樂的中文能力，用台灣人最喜愛的「諧音哏」教Solar頌樂麻將牌組，卻將「七餅」誤聽為「去冰」、「白板」聯想到真的白板的劇情，形成逗趣亮點。

頌樂持續累積華語圈影響力。（種子音樂提供）

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