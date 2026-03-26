賴清德、賈永婕同框！三立新作《AI之島》首映 台灣成「鍍晶心臟」

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立財經台開播15週年推出重磅巨作！年度紀錄片《鍍晶的心臟—AI之島》於今（26）日舉行盛大首映會。現場不僅政商雲集，台北101董事長賈永婕也現身，身穿亮眼湖水綠西裝外套搭配黑色長裙，成為全場「嬌點」。

賈永婕（左1）也受邀現身《鍍晶的心臟—AI之島》首映會。（三立提供）

總統賴清德親自出席並感性致詞，他形容台灣雖小，卻佈滿閃閃發亮的晶片，稱之為「鍍晶的心臟」一點也不為過。三立董事長張榮華也自豪表示，這部片紀錄了台灣產業鏈如何撐起全球AI脈動，要讓世界看見台灣「國家隊」的硬實力。

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總統賴清德親臨，表示台灣是世界「鍍晶的心臟」。（三立提供）

論壇亦邀請國際媒體CNN資深特派員Will Ripley擔任主持，並與法國、德國駐台代表，以及宏碁創辦人施振榮、無任所大使黃欽勇等重量級來賓，共同探討台灣在未來十年AI浪潮中的戰略定位。這場跨國對話，不僅深化國際媒體合作，也凸顯台灣在全球科技版圖中的關鍵影響力。紀錄片內容橫跨產業與生活，深入台積電、聯發科、鴻海、台達電、緯穎等關鍵企業，揭開AI晶片與伺服器背後的製造現場。

三立董事長張榮華自豪表示，紀錄片讓世界看見台灣「國家隊」的硬實力。（三立提供）

製作團隊更首次走進台積電新竹總部，直擊高精密、近乎零誤差的製造世界，呈現出台灣產業高度紀律與技術實力。宏碁營運長高樹國更直言：「即使從現在開始台灣不再進步，我們都已是AI世界的領先者。」

紀錄片也呈現了AI感性的一面，內容涵蓋工研院如何幫老漁民精準捕魚，甚至跨海與日本漫畫界合作，用AI延續大師創作風格。正如優必達執行長郭榮昌所說：「把技術變成傳承，也是一種文化延續。」《鍍晶的心臟—AI之島》，將於今（26）日晚間9點在三立財經台首播，週六則在三立新聞台播出。

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