直擊》跨界太狠！2AM瑟雍空降AI論壇 加碼最大驚喜獻台粉

〔記者鍾志均／台北報導〕南韓抒情天團2AM成員任瑟雍（又譯：林瑟雍）今（26）空降花博爭豔館，不只來「露臉」，還直接登上科技盛會「AI EXPO Taiwan 2026」主論壇開講，從偶像變身科技人，讓現場觀眾一邊聽AI、一邊心跳加速。

韓團2AM任瑟雍登上AI EXPO Taiwan 2026 主論壇。（記者潘少棠攝）

這次瑟雍不是以歌手身分現身，而是掛上南韓娛樂科技公司INIP創意長頭銜，分享「娛樂×DeepTech」趨勢。從唱情歌到談數據，他點出關鍵：「未來不是作品競爭，是時間的競爭。」誰能抓住粉絲的時間，誰就能掌握市場。

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從舞台走進科技產業，瑟雍近年積極投入AI、XR（延展實境）應用，主打把娛樂變成「可以參與的體驗」。他提到，過去大家記住的是一首歌，但未來可能記住的是「某一場演出的一瞬間」，甚至是自己參與其中的感受。

韓團2AM任瑟雍登上AI EXPO Taiwan 2026 主論壇。（記者潘少棠攝）

他也不忘替創作者發聲，強調AI不會取代人類，「音樂的本質還是情感」。不過他也透露，現在已開始嘗試用AI輔助創作，從編曲到聲音設計都能加速靈感發想，「工具變強了，但故事還是要人來說。」

此外，任瑟雍親口宣布，2AM將展開亞洲巡演，5月24日確定來台開唱，還加碼透露團體與個人新專輯都在籌備中，甚至會加入AI元素，讓不少人直呼：「這波回歸有點猛！」

韓團2AM任瑟雍登上AI EXPO Taiwan 2026 主論壇。（記者潘少棠攝）

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