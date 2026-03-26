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娛樂 最新消息

吳中純露齒遺照曝光！夫買下雙塔位生死相隨

〔記者傅茗渝／台北報導〕前新聞主播吳中純上月25日因淋巴癌不幸辭世，享年58歲。日前家屬於台北市立第二殯儀館舉行告別式，原定遺體火化後將採取花葬或土葬，但在最後一刻，丈夫梅聖旻與家人決定改變計畫，捨棄遠方墓園，改將骨灰安放在離家最近的靈骨塔，背後原因藏著滿滿的不捨。

梅聖旻已買下雙塔位要與吳中純生死相隨。（翻攝自臉書）梅聖旻已買下雙塔位要與吳中純生死相隨。（翻攝自臉書）

梅聖旻表示，原本計畫在北海岸尋找一處面海靠山的草地進行土葬，這幾天他也親自奔波東北角查勘。然而考量到路途遙遠，他擔憂地說：「我們最後決定，不希望她在戶外墓園，孤零零一人。」 除了考量到吳中純的感受，梅聖旻也心疼高齡岳母的身體狀況，最終選定市區半山腰的基督教生命紀念館，既符合亡妻愛大自然的個性，也方便家人隨時探望。

而吳中純的骨灰罈遺照，家人特別從眾多證件照中，選出一張鮮少見到的露齒笑顏。梅聖旻透露，這是他與岳母、女兒共同的決定，希望將來家人和親友去祭拜她時，都可以看到吳中純明眸皓齒、面露微笑的模樣。

留住最美笑容！吳中純遺照曝光。（梅聖旻提供）留住最美笑容！吳中純遺照曝光。（梅聖旻提供）

吳中純的骨灰罈預計於下週正式安放。梅聖旻這幾天也頻繁前往禮儀公司陪伴愛妻，梅聖旻更斥資近50萬元買下兩個相鄰塔位，其中一個已預留給自己。他深情告白：「先預留，我們日後可以放在一起。」 展現了生死不渝的夫妻情分。

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