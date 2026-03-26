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娛樂 最新消息

日本WBC國手被砍薪！老婆月租40萬豪宅「滿牆名牌包」認了：壓力大

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女團AKB48的前成員板野友美與前WBC國手、日職球星老公高橋奎二結婚5年，兩人住在月租費高達200萬日圓（約台幣40萬元）的豪宅，板野友美坦言壓力就是動力，不過網友也十分同情高橋奎二，因為高橋奎二今年被大幅度減薪，卻要負擔如此高月租的豪宅，財務狀況引來關注。

高橋奎二是日本WBC冠軍隊的成員之一，老婆是板野友美。（翻攝自IG）高橋奎二是日本WBC冠軍隊的成員之一，老婆是板野友美。（翻攝自IG）

根據《FLASH》報導，板野友美在2021年與效力於日本職棒東京養樂多燕子的投手高橋奎二結婚，兩人育有一女，板野友美除了藝人身分之外，現在也經營自己的品牌。她在YouTube頻道也曾經公開豪宅內部，以及擺滿名牌包包的衣櫥，「上流生活」備受矚目。

板野友美曬出滿牆的名牌包。（翻攝自YouTube）板野友美曬出滿牆的名牌包。（翻攝自YouTube）

板野友美滿牆名牌包。（翻攝自YouTube）板野友美滿牆名牌包。（翻攝自YouTube）

不過有娛樂記者透露，這棟月租200萬日圓的豪宅是夫妻倆各負擔一半，節目中，隊友峯岸南表示聽前田敦子說過，板野友美在搬進這棟豪宅之後壓力大到生病了，板野美對此也坦言，自己是會把自己逼很緊的類型，雖然押金也很高，不過會把這樣的壓力當作動力。

只是這番言論，在X上引發討論，網友紛紛表示，「以高橋奎二今年的年薪，我看根本付不起房租吧」、「高橋奎二真的幸福嗎？幸不幸福我是不知道啦，但持續滿足板野友美那無止盡的慾望，看來比打棒球還要累」。

板野友美曬出月租40萬台幣的豪宅內部。（翻攝自YouTube）板野友美曬出月租40萬台幣的豪宅內部。（翻攝自YouTube）

板野友美女兒的遊戲房。（翻攝自YouTube）板野友美女兒的遊戲房。（翻攝自YouTube）

娛樂記者指出，由於高橋奎二今年的年薪預估為4600萬日圓（約台幣920萬元），相較前一年少了1200萬日圓，在丈夫成績低迷的情況下，就算月租200萬日圓的房租由雙方共同分擔，仍難免引發「是否對丈夫造成負擔」的討論。

板野友美有衣櫃間。（翻攝自YouTube）板野友美有衣櫃間。（翻攝自YouTube）

這篇報導，網友也有不同看法，「丈夫收入減少，夫妻平分房租，想必壓力一定很大，與其打腫臉充胖子，不如量入為出」、「只要高橋還在打球，想做什麼都可以，問題是他退休之後，由奢入儉難，很難降低生活水平了」、「蜜月期總會過去」、「不明白為什麼要每個月支付200萬日圓的房租，不如直接買房子欸」、「棒球選手跟偶像這個行業極度不穩定，永遠不知道未來會發生什麼事」。

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