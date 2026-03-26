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娛樂 最新消息

頭遭強壓進馬桶！27歲美女網紅遭霸凌12年 精神崩潰輕生遺言曝

〔記者林欣穎／台北報導〕《公視主題之夜SHOW》將播出法國與南韓共同製作的紀錄片《南韓校園霸凌的黑暗真相》（South Korea: Pyo Ye-Rim’s Fight），深度記錄南韓霸凌受害者表藝琳的抗爭歷程。論壇邀請到29歲的饒舌歌手Lizi栗子，他分享從國中學生時期遭同儕霸凌的經歷。

南韓網紅表藝琳從小學到高中長達12年飽受校園霸凌，曾被同學拖入廁所、強壓頭入馬桶，求助師長卻換來「是不是你自己沒努力融入」的二次傷害。

南韓網紅表藝琳曾揭露她從小學到高中長達12年飽受校園霸凌。（公視提供）南韓網紅表藝琳曾揭露她從小學到高中長達12年飽受校園霸凌。（公視提供）

影集《黑暗榮耀》播出後，她受到啟發，以真實姓名公開遭遇，發起逾五萬人連署，要求修訂霸凌案件過短的法律追訴期。然而加害者否認、網路霸凌接踵而至，令她精神崩潰，最終釀成悲劇。她以27歲之齡選擇結束生命，留下遺言：「即使我可恥地選擇放棄人生，也請不要放棄我的抗爭。」該片深刻挖掘南韓高壓社會下的體制傷痕，入選2025年法國正義紀錄片影展。

本集論壇以「為什麼我們選擇看著別人被霸凌？」為題，由法律白話文社群總監劉珞亦主持，邀請饒舌歌手Lizi栗子（吳偉豪）、更生少年關懷協會社工督導培培等6位公民來賓，透過情緒桌遊與親身故事，探討霸凌議題背後不同角色的選擇與緣由。

Lizi栗子分享從國中學生時期遭同儕霸凌的經歷。（公視提供）Lizi栗子分享從國中學生時期遭同儕霸凌的經歷。（公視提供）

29歲的饒舌歌手Lizi栗子談起從國中學生時期遭同儕霸凌的經歷，他坦言當時即萌生「找勢力保護自己才能反擊」的念頭，為求保護加入幫派，走上以暴制暴之路，並歷經少年監獄服刑四個月。

他也憶起服刑期間一段驚險往事：被所內一名「香蕉案」（妨害性自主相關案件）受刑人長期騷擾，「對方每天洗澡時都慢慢靠近我身邊」，深怕遭受侵害，雖長期告誡自己忍耐，但最終仍忍無可忍，以暴力反擊自保。

栗子坦承自己曾從被霸凌者轉為施暴者，並分析這是環境扭曲認知的結果：「我要先讓人家害怕，才能讓自己安全，但久了，你可能也會開始想侵犯別人。」他指出權力與慾望的膨脹是暴力循環的根源。面對「是否想改變過去」的提問，栗子堅定回應：「我都不想改變，就是要那樣才會有現在的饒舌歌手栗子。」如今他將創傷化為創作養料，盼親身故事能讓更多人感到被理解：「如果你能被接住，那就是我最大的欣慰。」

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