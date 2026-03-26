《亮劍台灣》緊急喊卡！郭正亮認了「身體出狀況」：請為我加油

〔記者傅茗渝／台北報導〕知名政治評論員、前立委郭正亮驚傳身體不適，昨（25日）他在參與網路直播節目《綠也掀桌》時，被眼尖網友發現臉部表情異常僵硬，甚至出現明顯的嘴角歪斜、雙眼不對稱等現象。今（26）日郭正亮個人節目《亮劍台灣》將緊急告假休息。

郭正亮直播驚見臉部異樣仍硬撐。（翻攝YT）

昨日節目進行期間，郭正亮雖然依舊思路清晰、對答如流，但鏡頭前的左臉卻顯得無力，出現眼皮高低不一與肌肉抽動的狀況。留言區瞬間湧入大量關心，網友紛紛提醒「亮哥臉不對勁」、「趕快去看醫生」，擔心其身體負荷過重或有中風前兆。

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同台主持人「鯊鯊主播」李珮瑄隨後透過社群平台代為說明，郭正亮在結束錄影後已立即前往診所檢查。醫師初步判定並非中風，而是因感冒引發的顏面神經失調（貝爾氏麻痺症）。由於發現得早，目前屬於初期且症狀輕微，目前已開始接受治療並持續觀察。

郭正亮突發顏面神經失調急告假。（翻攝出自臉書）

其個人節目《亮劍台灣》原定今日播出，官方平台稍早宣布停播一次，PO出一張手握雙拳的照片，上頭寫著：「我請病假，請為我加油！！」 向觀眾正式告假。

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