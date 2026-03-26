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許茹芸曝瞞著老公接打工？「CEO 夢碎」唐綺陽點關鍵

許茹芸（中）到唐綺陽（左）、索艾克搭檔錄製的節目作客。（Yahoo唐綺陽談星私廚提供）許茹芸（中）到唐綺陽（左）、索艾克搭檔錄製的節目作客。（Yahoo唐綺陽談星私廚提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕歌手許茹芸久違登上Yahoo節目《唐綺陽談星私廚》，談自己的斜槓人生，原來她接下英文繪本《天空尋寶記－初學者的雲朵冒險之旅》的翻譯任務，許茹芸透露自己沒有想過會接到這樣的工作內容，「不只是繪本翻譯，因為『雲』而找上門的還有《我們與惡的距離》，是為了展現『希望就在雲後面』。」這讓一旁的唐綺陽忍不住笑說：「因為妳是以雲著稱的歌手。」

許茹芸對這份斜槓工作下足苦功，她透露當時每天早上都會揹著包包到固定的咖啡廳報到，過著規律的「類上班族」生活，老公都被蒙在鼓裡，直到全書的翻譯工作快完成才敢跟老公說，沒想到老公聽完只淡定回了一句「那妳加油。」讓她哭笑不得。回想翻譯時光，許茹芸透露自己非常享受那段日子，甚至在完稿前夕還想拖延一下工作進度，許茹芸說：「當時有點捨不得結束這個工作。」

既然都已經斜槓了，許茹芸也好奇未來是否有可能發展歌唱以外的副業，因為她一直幻想做個CEO，感覺氣勢很酷，唐綺陽笑說：「妳命盤中本來就有文化傳承的使命，像嫁到韓國去，就會被關注台韓文化交流，還有翻譯英文繪本，這些要發展成副業未嘗不可，但妳的性格跟雲一樣，不會輕易發展成一個事業，真要當CEO也不是不行，只是會當得很痛苦，跟想像中不一樣。」

此外，結婚12年，許茹芸和韓籍老公Mr. Big感情依舊超甜蜜，不時在社群媒體上放閃，她也不吝分享維繫婚姻的好方法，就是有各自的生活圈、朋友圈，許茹芸說：「我們是兩個獨立的個體，但一起分享快樂與悲傷，我和我老公也計畫未來在不同地方都住一下，體驗人生。」節目中，許茹芸特地請主廚索艾克復刻「糯米椒大蒜義大利麵」，許茹芸說：「認識我先生之前，我從沒有去過韓國，也不是很喜歡看韓劇。當時我們約會，他就做了這個麵配法國吐司，讓我印象深刻，非常好吃。」獨特的混搭料理讓索艾克大呼意外，表示連自己都沒試過。

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