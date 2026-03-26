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娛樂 最新消息

《親愛的X》男神入伍前爆緋聞！與她挑牙刷畫面曝 公司回應了

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓演藝圈再爆「曖昧系緋聞」！曾演出韓劇《上流戰爭》、《親愛的X》的男神金永大將在4月入伍，不料就在倒數一個月之際，近來被直擊與女團APRIL前成員李娜恩現身首爾街頭，互動讓人懷疑感情有譜。

金永大（左）、APRIL前成員李娜恩傳交往ing。（翻攝自X，合成圖）金永大（左）、APRIL前成員李娜恩傳交往ing。（翻攝自X，合成圖）

韓媒報導，據目擊者透露，當天兩人穿著輕便運動服、戴帽現身，完全沒有明星架子，甚至沒有刻意遮掩行蹤，反而像一般情侶一樣悠閒逛街。尤其在挑選商品時，不只頻頻交談，還會幫對方挑東西，氣氛甜到不行，現場直接變成「戀愛實境秀」。

巧的是，兩人生活圈其實只隔一條漢江，日常見面、一起運動都相當方便，也讓這段「朋友說」更添想像空間。

其實這對組合並非第一次被關注，早在2019年合作《偶然發現的一天》時，就因戲中CP感十足被粉絲敲碗「假戲真做」。如今在入伍前夕再度被捕捉同框，自然引爆外界聯想。

金永大、李娜恩爆緋聞。（翻攝自스타투데이）金永大、李娜恩爆緋聞。（翻攝自스타투데이）

不過面對熱戀傳聞，雙方火速滅火。金永大經紀公司先是低調回應「不清楚私生活」，隨後改口強調「只是認識很久的朋友」；李娜恩方面則補充「當天其實還有其他人一起跑步」，強調兩人並未交往。

但網友顯然不買單，紛紛留言「朋友會一起挑牙刷？」、「這畫面太像約會」、「入伍前戀情曝光太剛好」，也有人力挺表示：「就算交往也很正常吧」。

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