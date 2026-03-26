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娛樂 最新消息

好驚喜！舒華首度挑戰大銀幕 攜手金馬導演獻跨界主演處女秀

〔記者許世穎／台北報導〕金馬獎最佳新導演得主阮鳳儀繼《美國女孩》後，暌違5年推出全新作品《幸福快樂的日子》。今（26）日官方正式公布首波主演名單，重磅邀請韓國女團 i-dle 成員舒華跨界加盟，獻出個人演藝生涯首部電影作品。

i-dle 舒華首度主演電影《幸福快樂的日子》。（水花電影提供）i-dle 舒華首度主演電影《幸福快樂的日子》。（水花電影提供）

首次登上大銀幕，舒華坦言既興奮又感動，並表示自己一直是導演的粉絲：「我一直很欣賞《美國女孩》，很喜歡鳳儀導演作品中細膩的情感呈現。這次能夠合作，真的覺得很幸運，也讓我很安心。希望能透過這次演出，展現不同於以往的樣貌，帶給粉絲全新的驚喜。」

《幸福快樂的日子》以一對個性截然不同的姊妹為主軸，故事從一隻意外闖入生活的流浪貓展開，打破原本看似平靜的日常。突如其來的變化，迫使姊妹倆面對各自在愛情、家庭與職場上的矛盾與期待，也重新思考何謂真正的「幸福快樂」。

導演阮鳳儀向來擅長刻畫家庭情感與社會氛圍，談及創作動機時表示，在完成上一部作品後，自己與身邊許多朋友都經歷了不同人生階段的轉變。「特別是邁入三十歲之後，很多人開始重新思考，什麼才是屬於自己的幸福。」

阮鳳儀繼《美國女孩》後，暌違五年再推新作《幸福快樂的日子》。（水花電影提供）阮鳳儀繼《美國女孩》後，暌違五年再推新作《幸福快樂的日子》。（水花電影提供）

阮鳳儀進一步分享，每個人都在追尋心中的幸福，但過程中難免會遇到挫折，甚至與原本的期待產生落差。「回頭看時往往會發現，那些真正感到幸福的時刻，不一定發生在我們以為『應該最幸福』的狀態裡。對我來說，幸福沒有標準答案，有時反而是在放下對它的既定想像後，才會發現它其實一直就在身邊。」

片中，舒華挑戰主演女主角「林家琪」，作為家中妹妹，家琪個性活潑天真，卻也容易在社會期待與家庭壓力之間動搖。與男友長跑多年的她，對未來方向感到迷惘，直到某天撿到一隻流浪貓，這段意外的牽絆，逐漸改變她看待人生的方式。

首次擔綱電影主演，舒華興奮地分享：「大家是不是跟我一樣驚喜？我一直很希望能讓大家看到更多不同面向的我。這次不再是舞台上的舒華，而是成為『林家琪』。她愛笑又感性，跟我有點相似，但她內心對未來的掙扎與逃避，是我覺得最具挑戰的部分。我會用自己的節奏，好好把家琪的故事呈現給大家，我們到時候電影院見！」

談到選角，阮鳳儀表示自己一直喜歡與新銳演員合作，「他們往往能帶來更自然、真實的表演狀態。」她也透露，之所以選擇舒華，是因為看見她身上獨特且難以取代的魅力。「林家琪這個角色需要一位有吸引力的演員，讓觀眾願意跟著她的視角走進故事。我在舒華身上看見非常自然的個人魅力，她在表演上的選擇真誠又獨特，相信能為角色帶來更多層次與可能性。」

電影《幸福快樂的日子》圍繞著一對性格迥異的姊妹，在流浪貓的出現後，生活產生巨大轉變，迫使她們重新面對愛情、家庭與職場中的種種課題。在迷失於他人眼光與尋找自我之間，她們能否透過彼此的陪伴與支持，勇敢成為真正想成為的自己？答案，將在片中揭曉。

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