百萬網紅改當服務生？《他們要殺你》台灣首映玩「人頭戳戳樂」太有梗

〔記者許世穎／台北報導〕由《牠》名導安迪馬希提坐鎮監製的瘋狂恐怖新片《他們要殺你》今（26）日正式在台上映，日前在台舉辦盛大首映，特別邀請人氣網紅HowHow驚喜現身，化身電影中「威吉大樓」服務生親自迎賓，沒想到全場觀眾突然戴上在片中象徵邪教成員的豬頭面具，讓HowHow瞬間成為「誤闖邪教現場的普通人」。

HowHow在《他們要殺你》首映瞬間成為誤闖邪教現場的普通人。（華納兄弟提供）

HowHow在《他們要殺你》首映化身電影中「威吉大樓」服務生親自迎賓。（華納兄弟提供）

《他們要殺你》首映活動大玩創意，徹底還原片中神秘又詭譎的「威吉飯店」場景，所有工作人員全面化身飯店住客與服務人員，從入口到影廳都瀰漫宛如邪教儀式般的詭譎氛圍，讓觀眾一踏入現場就彷彿走進電影世界。

請繼續往下閱讀...

主辦單位更精心準備多款「重口味」主題餐點，包括「現摘腦漿溢血蛋糕」、「漂浮眼球氣泡飲」、「血腥斷指堡」等創意點心，視覺衝擊滿點，讓不少觀眾邊拍照邊驚呼「太噁但又好想吃！」，成功打造一場血腥與創意兼具的沉浸式首映體驗，也讓現場氣氛嗨到最高點。

《他們要殺你》台灣首映精心準備多款「重口味」主題餐點。（華納兄弟提供）

電影以辛辣題材、大膽的畫面震撼影迷，不僅融合邪教、密室逃脫與極端虐殺等元素，打造出近年少見的高強度觀影體驗，更找來曾於《死侍2》中大殺四方的「幸運女神」薩琪畢茲，面臨前所未有的生死挑戰。

預告中能看到她為了躲避邪教成員追殺，被迫藏身在飯店牆壁的狹窄夾層中，原以為成功逃過一劫，卻反被對方發現，下一秒開山刀瘋狂刺穿牆面，刀刀直逼頭部，宛如「人頭戳戳樂」般的殘暴畫面讓觀眾瞬間頭皮發麻，也成為影迷熱議的經典場面之一，直呼「這段真的太變態但停不下來！」。

薩琪畢茲在《他們要殺你》為自保大開殺戒。（華納兄弟提供）

首映會後多位影迷激動形容觀影過程「嚇到忘記呼吸」，表示「爆頭、斷肢畫面多到頭皮發麻」，更特別指出片中最瘋狂的「人頭戳戳樂」橋段，直呼「捏了一把冷汗」、「想遮眼但又忍不住偷看」，電影血腥程度全面挑戰大銀幕極限，讓首映現場宛如一場尖叫聲連連的極限試膽大會。

《他們要殺你》結合瘋狂邪教、密室逃脫、懸疑謎案、殘暴虐殺等多重元素，劇情峰迴路轉、各種死法千奇百怪，血漿狂噴、腦洞大開，尺度直逼肉體極限，讓觀眾感受到睽違許久的大銀幕極限快感，直接預定今年最瘋狂觀影體驗。電影全台上映中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法