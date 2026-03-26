「森恬CP」地位不保？黃國倫狂讚這組對唱 康康急攔：你會被罵死

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視熱門歌唱節目《綜藝一級棒》本週六（28）迎來重量級嘉賓，金曲評審黃國倫首度現身，過往以「魔王級」講評風格聞名的他，一進場就讓全場歌手皮皮挫，連主持人大前輩康康都忍不住幫腔討饒，直言黃國倫不僅在鳥巢開過演唱會，資歷更是深厚，讓大家皮繃得很緊。

黃國倫空降《綜藝一級棒》。（中視提供）

黃國倫展現冷面笑匠實力，開玩笑表示：「我也可以回家，但錢照領。」 甚至自爆為了等這個節目等了三年，卻被主持群當場吐槽節目才開兩年，他反應極快地神回：「你們節目還沒開始我就已經在等了！」 首輪演出由杜忻恬、朱海君、蕭玉芬等實力派歌手輪番上陣，黃國倫聽完後語出驚人地說：「有NG的直接淘汰」，嚇得現場眾人又驚又笑。

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昔日海選遭淘汰，郭婷筠當面討公道。（中視提供）

蘇宥蓉與郭婷筠合唱《返來阮身邊》，動人演出讓黃國倫陶醉大讚：「歌聲有打動到我」。不料郭婷筠隨即翻出陳年往事，指控當年海選時曾被黃國倫淘汰，理由竟是「歌聲沒打動到我」。

黃國倫當場愣住，對於這段往事毫無印象，但在聽聞郭婷筠自嘲當年體型比現在大好幾倍後，他立刻機智解套：「我找到原因了，那應該是當時妳的『人』沒有打動到我。」 幽默化解尷尬。

翁鈺鈞與許志豪深情詮釋《愛你的理由》。（中視提供）

「森恬CP」粉絲太強大讓黃國倫嚇到縮手。（中視提供）

翁鈺鈞與許志豪深情詮釋《愛你的理由》，火花四射讓黃國倫直呼「被電到」並大方給出「讚牌」。沒想到康康趕緊警告：「你不要隨便把讚牌給森恬以外的CP，怎麼做都會被粉絲罵。」 嚇得黃國倫瞬間激發求生本能，作勢要把讚牌收回，引發許志豪抗議專業度何在。黃國倫最後一臉苦笑自嘲：「是不是收回讚牌被罵會比較少。」評審台瞬間變成了求生現場。

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