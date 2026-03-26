高凌風病榻對話曝光！王偉忠揭兩人醫院長談4小時內幕

〔記者李紹綾／台北報導〕王偉忠監製的舞台劇《明星養老院》，將於4月18、19日在台中市中山堂演出，他特別邀請在舞台劇中飾演明星養老院院長的方文琳打匹克球。

方文琳（右）與《明星養老院》監製王偉忠打匹克球健身，妙趣橫生。（金星文創提供）

王偉忠發現方文琳真的很有運動細胞，經過短短練習就能上場打雙打，兩人合作無間。方文琳笑說：「為了四月在台中演出《明星養老院》，體力一定要訓練好！」

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《明星養老院》演出陣容堅強，集結方文琳、楊烈、黃嘉千、郎祖筠、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲及網紅泰國娘娘，這些大明星們在劇中又演又唱又跳，真的是「體力活」，將在四月於台中中山堂做中部的最後一輪演出，未來封箱之後，就看不到了。王偉忠與方文琳也請觀眾搶票動作要快。

方文琳（右）與《明星養老院》監製王偉忠打匹克球健身，妙趣橫生。（金星文創提供）

方文琳很喜歡運動，跑過多次馬拉松、最近還完成單車環島的壯舉，可說是藝人當中的運動健將，但她一直沒什麼機會打羽毛球或網球。方文琳笑說因為打球要約人，要安排場地，比較麻煩。這天她首度站上融合網球、羽毛球與桌球的匹克球球場，在教練指導下練習揮拍擊球，發現挺好玩的。王偉忠說，應該讓《明星養老院》裡的楊烈、郎祖筠、黃嘉千等人都來打匹克球，捉對廝殺。

《明星養老院》講述大明星們在光環逐漸褪去之後，該怎麼面對人生。王偉忠說，這是他當年與高凌風在醫院裡聊了四個小時，有感而發的作品，不僅在說藝人、也在說每一個人，因為每個人都曾經是自己心中的大明星，都會隨著年齡漸長、面臨與過去截然不同的處境。《明星養老院》演出多年廣受好評，王偉忠也請台中觀眾把握最後機會，帶家人朋友一起來享受看舞台劇的樂趣。

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