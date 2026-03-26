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蕭淑慎陪尪現身大談「信任累積」 冷對老公判刑風波

〔記者李紹綾／台北報導〕蕭淑慎的老公梁軒安因性侵案一審被判4年10個月，還被爆出冷血嫌棄病妻「反正她快掛了」，甚至威脅受害者去酒店上班。昨（25 日）梁軒安硬起來發出十點聲明大喊「被設局」，隨後更帶著老婆蕭淑慎大方現身扶輪社活動，兩人的互動成了全場焦點。

蕭淑慎（左）陪老公梁軒安（右）出席公益活動。（翻攝自臉書）蕭淑慎（左）陪老公梁軒安（右）出席公益活動。（翻攝自臉書）

面對R小姐控訴被騙進民宿掐脖硬上，梁軒安在聲明中火藥味十足。他直指對方根本不是藝人，只是「一般表演工作者」，當初是自己好心「善意提供工作機會」。對於法院採信的證詞，他更質疑證人跟他有利益衝突，「證詞有偏頗很正常」，堅稱整起事件 「就是設局」，還反嗆對方快把欠朋友的錢還一還。

本以為這段姐弟戀會畫下休止符，沒想到蕭淑慎昨天照樣陪老公出席活動，臉上完全看不出陰霾。被問到心情是否受影響？她平穩表示：「沒有特別影響。我們的生活其實還是照自己的步調在走，該做的事情、該面對的事情，還是會理性處理。」

蕭淑慎（中）陪老公梁軒安（左）出席公益活動。（翻攝自臉書）蕭淑慎（中）陪老公梁軒安（左）出席公益活動。（翻攝自臉書）

對於老公捲入性侵風波是否影響感情？蕭淑慎語氣堅定：「沒有影響。我們彼此的信任跟相處是穩定的，現階段更重要的是把各自該做的事情做好。」 她強調相關內容已交由律師，「對於外界各種說法，我們尊重司法程序」，展現強大心理素質。

蕭淑慎在現場也大談自媒體經營，認為這是一個讓人「更真實被看見」的工具。面對流言蜚語，她認為 「關鍵不是曝光，而是信任累積」。

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