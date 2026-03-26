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張凌赫《逐玉》白嫩造型挨虧「粉底液將軍」何潤東《楚漢傳奇》真實戰場感躺贏

張凌赫在《逐玉》飾演武安侯謝征。（資料照，愛奇藝國際站提供）張凌赫在《逐玉》飾演武安侯謝征。（資料照，愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張凌赫在愛奇藝古裝劇《逐玉》飾演武將謝征，本該是殺伐果決的硬漢，結果這將軍皮膚白到發亮、戰甲乾淨得像剛乾洗過，連頭髮都紋絲不亂，被網友笑虧是粉底液將軍：「將軍粉底液掉了，改日再戰」、「這是去打仗還是去拍婚紗？」有趣的是，這場爭議竟讓何潤東在2012年《楚漢傳奇》演的項羽意外被討論。網友翻出當年何潤東黝黑、粗獷、渾身血跡的劇照，大讚這才是「真實戰場感」。

何潤東在《楚漢傳奇》粗獷、渾身血跡才有戰爭感。（緯來提供）何潤東在《楚漢傳奇》粗獷、渾身血跡才有戰爭感。（緯來提供）

張凌赫在《逐玉》的妝造被虧是去打仗還是去拍婚紗。（翻攝自微博）張凌赫在《逐玉》的妝造被虧是去打仗還是去拍婚紗。（翻攝自微博）

何潤東當年為了這部戲可說是拚了老命，不僅騎馬打戲親自上陣，還被導演要求在零下20幾度的寒冬「露肉」演出。他曾在直播中回憶，當時苦不堪言：「因為手臂要上血漿，不能穿衣服，我只能在旁邊烤火，真的太冷了。」甚至笑稱那是他的「封奶之作」，自嘲在那種低溫下拍攝兩週，簡直成了名副其實的「奶凍」。當時他的替身第一天就重感冒掛掉，他全憑意志力撐住，直到殺青當晚才跟著病倒。

張凌赫在《逐玉》的妝造被虧是去打仗還是去拍婚紗。（翻攝自微博）張凌赫在《逐玉》的妝造被虧是去打仗還是去拍婚紗。（翻攝自微博）

其實張凌赫為了這部戲也付出了不少，不僅為了角色健身、增肌，還天天穿著沉重的盔甲拍打戲，耍劍舞刀的打戲也親自上陣，無奈精緻的妝容遮蓋了他的努力。

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