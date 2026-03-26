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娛樂 最新消息

一度瘦到37公斤！朴敏英因過瘦無法下沉 驚曝水下驚魂瞬間

朴敏英近日登上節目《Salon Drip》。（翻攝YouTube）朴敏英近日登上節目《Salon Drip》。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員朴敏英近日帶著新作《魔女之吻》回歸螢光幕，亮相宣傳活動時，以較過去圓潤的臉部線條與明顯改善的氣色吸引粉絲關注。過去她曾為詮角色進行極端減重，一度瘦至37公斤的狀態引發外界憂心，如今逐漸恢復健康模樣，也讓不少支持她的觀眾感到欣慰。

朴敏英日前與演員魏嘏雋一同出演網路節目《Salon Drip》，在訪談中談及拍攝《和我老公結婚吧》時的一段水下戲份。她透露，當時為了追求畫面真實，選擇親自上陣完成跳水救人的場景，未使用替身。由於體重過輕，她必須在身上綁上配重物才能順利下沉，再加上拍攝時未配戴隱形眼鏡，視線受限，整個過程充滿挑戰。

她回憶，在拍攝過程中，因體力與負重影響，從水中上浮的速度不如預期，導致一度出現呼吸困難的狀況，讓她對當時的拍攝留下深刻印象。這段經歷也讓她直言，演員在鏡頭背後所承受的壓力與風險，往往超出外界想像。

事實上，朴敏英去年公開露面時，曾因身形過於消瘦、臉部明顯凹陷，引發健康疑慮。她當時解釋，體態變化是為了貼近角色設定所做的準備。隨著拍攝結束與生活逐步回歸正常，她目前已調整作息並維持規律飲食，整體狀態穩定回升。

不少粉絲在看到她近期的樣貌後，紛紛留言表達支持，認為健康狀態才是最重要的，也期待她在新作品中的表現。隨著《魔女之吻》即將播出，外界對朴敏英的回歸同樣抱持高度期待。

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