高以翔前女友懷孕了！上吐下瀉「急奔醫院吊點滴」 親揭不辦性別趴主因

〔記者邱奕欽／台北報導〕高以翔前女友「Bella」蘇湘涵近日宣布懷孕21週喜訊，她透露在懷孕前曾罹患腸胃炎，一度到上吐下瀉的嚴重程度，不得不緊急到醫院吊點滴，如今更為不舉辦性別趴親自說明原因。

Bella宣布懷孕21週喜訊。（組合照，翻攝自IG）

高以翔2019年在中國錄製綜藝節目《追我吧》時不幸猝逝，Bella歷經約4年時間才逐漸走出傷痛，如今不僅和另一半攜手步入婚姻，近日更宣布懷孕喜訊。Bella日前曬出4張海邊比基尼照片，手摸孕肚露出燦爛笑容，並寫下「We made a tiny human. Coming soon…小小的你，正慢慢靠近」流露即將成為母親的喜悅。

請繼續往下閱讀...

Bella也在IG限時動態透露目前懷孕21週，前3個月除了非常嗜睡之外，幾乎沒有其他孕期反應，她表示其實在還沒懷孕前就夢到自己生孩子，甚至和老公提前想好寶寶的英文名字，直言夫妻倆一直有一種「就是這個寶寶」的感覺，等到得知性別時更覺得十分神奇。

不過，Bella也透露在懷孕前曾罹患嚴重腸胃炎，當時上吐下瀉急奔醫院打點滴，後來才知道原來已經懷孕，她回憶當時不知道自己懷孕還去上馬術課，甚至在瑜伽課上把身體整個折疊，經歷不少顛簸所幸都平安無事。至於外界常見的「性別揭曉派對」，Bella則坦言希望在產檢當下直接知道寶寶性別，因此決定不辦性別趴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法