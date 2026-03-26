不用等明年！《哈利波特》影集首曝預告 今年耶誕就推出

《哈利波特：神秘的魔法石》首支預告：

〔記者許世穎／綜合報導〕HBO《哈利波特》原創影集繼昨天發布首張官方劇照後，首支預告今（26）日正式登場。預告最後更驚人宣布，原本外界盛傳該影集會在2027年推出，實際上將在全球於耶誕節當天在HBO Max上線，魔杖準備好吧！

影集《哈利波特：神秘的魔法石》預告正式曝光。（翻攝自YouTube）

《哈利波特》影集首季確定和小說以及電影第一集一樣叫《哈利波特：神秘的魔法石》，由多明尼克麥勞克林飾演哈利波特、阿拉貝拉史丹頓飾演的妙麗，還有艾拉斯泰斯陶特飾演的榮恩造型全在預告裡曝光。

請繼續往下閱讀...

多明尼克麥勞克林飾演哈利波特。（翻攝自YouTube）

預告中資訊量相當多！首先，看起來採用「一季對應一本書」的延伸敘事空間，意味著粉絲將能看到更多哈利在德思禮一家家中的生活，以及他在學校裡那些麻煩重重的求學日子。多明尼克版的哈利一出場就帶有一點丹尼爾雷德克里夫版本的影子，不過或許髮型更接近原著那種稍微凌亂的樣子。

艾拉斯泰斯陶特飾演榮恩。（翻攝自YouTube）

阿拉貝拉史丹頓飾演妙麗。（翻攝自YouTube）

但轉眼之間，哈利就收到了霍格華茲的錄取信，接著迅速前往斜角巷與海格同行，搭上霍格華茲特快車，並抵達這所魔法學校，從畫面中可見，這次的霍格華茲呈現出更貼近自然、也更具新風貌的設計。

而這還不夠，這支首支預告也短暫揭露了由帕帕艾西杜飾演的石內卜教授、約翰李斯高飾演的鄧不利多、珍娜麥提爾飾演的麥教授等人，而且看起來這次作品還是相當講究時代感的作品，包括哈利的麻瓜服裝以及阿姨的髮型都充滿90年代風格，也進一步強調本劇採取更貼近原著設定的方向，並作為HBO長達10年的計畫正式展開。

影集《哈利波特：神秘的魔法石》將於今年耶誕節正式在HBO Max上線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法