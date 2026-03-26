自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

辛蒂亞爆料羅勃派汀森「病態說謊」！小蜘蛛也認證「他超好玩」

〔記者許世穎／綜合報導〕由「金獎製造機」A24 打造的愛情喜劇《抓馬戀人》，找來辛蒂亞與羅勃派汀森 首度同台飆戲。為了培養默契，辛蒂亞在開拍前還特地把《暮光之城》系列一口氣在一天內追完。沒想到實際認識後，她卻笑說羅勃「跟想像中完全不一樣」，不但個性幽默、愛開玩笑，還常讓人分不清到底是在認真還是鬧著玩。

辛蒂亞與羅勃派汀森（上）首度共演《抓馬戀人》。（采昌提供）辛蒂亞與羅勃派汀森（上）首度共演《抓馬戀人》。（采昌提供）

辛蒂亞爆料，兩人第一次為電影做準備時，羅勃竟對她說：「我以前是個病態說謊者！」讓她當場愣住，完全無法判斷真假。辛蒂亞也透露，自己私下常和另一半湯姆霍蘭德聊到這位「戲內老公」，而湯姆也笑說：「他真的很有趣，每句話都在開玩笑。」不僅如此，湯姆也大方在社群平台力挺本片，直呼：「真的等不及讓大家看到，絕對震撼到不行！」

本片由《夢行者保羅》導演克里斯多佛博格利編導，身為導演粉絲的辛蒂亞，坦言在讀完劇本後就被深深吸引，甚至主動爭取演出機會，「這是我會主動去爭取的劇本，因為它真的太原創、太鮮明了，讓人一頁接一頁停不下來。」

辛蒂亞（右）與羅勃派汀森合作《抓馬戀人》，發現對方和印象中不一樣。（采昌提供）辛蒂亞（右）與羅勃派汀森合作《抓馬戀人》，發現對方和印象中不一樣。（采昌提供）

辛蒂亞也形容，《抓馬戀人》融合多種難以定義的元素，是一部「情緒雲霄飛車」式的作品，「它很好笑，但同時又讓人有點不安，接著又變得甜蜜浪漫。」她透露，自己和親友看完後都忍不住長時間討論劇情，從愛情、接納到道德議題都有不同解讀。

也因此辛蒂亞特別呼籲觀眾：「千萬不要爆雷！」希望大家能在毫無預設的情況下進場，親自體驗電影帶來的各種轉折與情緒張力，才能真正感受到《抓馬戀人》的魅力。電影將於4月2日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中