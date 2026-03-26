辛蒂亞爆料羅勃派汀森「病態說謊」！小蜘蛛也認證「他超好玩」

〔記者許世穎／綜合報導〕由「金獎製造機」A24 打造的愛情喜劇《抓馬戀人》，找來辛蒂亞與羅勃派汀森 首度同台飆戲。為了培養默契，辛蒂亞在開拍前還特地把《暮光之城》系列一口氣在一天內追完。沒想到實際認識後，她卻笑說羅勃「跟想像中完全不一樣」，不但個性幽默、愛開玩笑，還常讓人分不清到底是在認真還是鬧著玩。

辛蒂亞與羅勃派汀森（上）首度共演《抓馬戀人》。（采昌提供）

辛蒂亞爆料，兩人第一次為電影做準備時，羅勃竟對她說：「我以前是個病態說謊者！」讓她當場愣住，完全無法判斷真假。辛蒂亞也透露，自己私下常和另一半湯姆霍蘭德聊到這位「戲內老公」，而湯姆也笑說：「他真的很有趣，每句話都在開玩笑。」不僅如此，湯姆也大方在社群平台力挺本片，直呼：「真的等不及讓大家看到，絕對震撼到不行！」

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本片由《夢行者保羅》導演克里斯多佛博格利編導，身為導演粉絲的辛蒂亞，坦言在讀完劇本後就被深深吸引，甚至主動爭取演出機會，「這是我會主動去爭取的劇本，因為它真的太原創、太鮮明了，讓人一頁接一頁停不下來。」

辛蒂亞（右）與羅勃派汀森合作《抓馬戀人》，發現對方和印象中不一樣。（采昌提供）

辛蒂亞也形容，《抓馬戀人》融合多種難以定義的元素，是一部「情緒雲霄飛車」式的作品，「它很好笑，但同時又讓人有點不安，接著又變得甜蜜浪漫。」她透露，自己和親友看完後都忍不住長時間討論劇情，從愛情、接納到道德議題都有不同解讀。

也因此辛蒂亞特別呼籲觀眾：「千萬不要爆雷！」希望大家能在毫無預設的情況下進場，親自體驗電影帶來的各種轉折與情緒張力，才能真正感受到《抓馬戀人》的魅力。電影將於4月2日在台上映。

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