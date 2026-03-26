李奧納多鬍子造型原來為了這部片！7度合作史柯西斯飆戲小珍妮佛

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple Original Films和金獎名導馬丁史柯西斯繼合作《花月殺手》風光入圍奧斯卡10項大獎後，再度攜手推出全新電影《What Happens at Night》，7度和史柯西斯合作的影帝李奧納多狄卡皮歐，也和影后「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯繼《千萬別抬頭》後再度同台演出，兩人同時也參與製作，話題十足。

《What Happens at Night》改編自作家彼得卡麥隆同名小說，描述一對美國夫妻前往歐洲一座被白雪覆蓋的小鎮，原本計畫領養嬰兒，卻逐漸陷入一段詭譎又如夢似幻的經歷。

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李奧納多狄卡皮歐（右）與珍妮佛勞倫斯在《What Happens at Night》劇照於雪地中牽手前行。（Apple Original Films提供）

本片目前已於捷克正式開拍，並獲捷克電影委員會協助，官方同步曝光首張劇照，只見李奧納多與小珍妮佛在雪地中牽手前行，冷冽氛圍中帶有一絲不安。有趣的是，李奧納多日前出席奧斯卡頒獎典禮時，以鬍子造型亮相引發熱議，甚至有網友笑稱他「偷走了」佩德羅帕斯卡的鬍子，原來正是新片造型。

其他卡司還包括《隔離島》派翠西亞克拉克森、《醉好的時光》丹麥影帝邁茲米克森、《核爆家園》傑瑞德哈里斯，以及《愛爾蘭人》韋爾克懷特等重量級卡司參與演出。

李奧納多與小珍妮佛日前接受外媒訪問時，也談到再度合作的感受，李奧納多透露，史柯西斯經常透過放映不同類型電影來幫助演員進入狀態，「像是一起看日本鬼片，只是為了抓到那種氛圍，其實過程很好玩。」兩人也表示，能再次合作並與名導攜手拍片，讓他們相當期待。

此外，小珍妮佛近年與 Apple Original Films 合作密切，過去作品《橋之彼端》與《麵包與玫瑰》目前皆已於Apple TV 上線。未來她也將推出全新懸疑作品《The Wives》，同樣身兼主演與製作人，後續動向備受關注。

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