挑戰「遺忘友情」終極選擇！超新星獻聲《誤闖遺忘島》首曝預告

《誤闖遺忘島》首支預告：

〔記者許世穎／綜合報導〕夢工廠動畫昨釋出全新動畫長片《誤闖遺忘島》首支預告，描述兩位一生的摯友喬和蕾莎在慶祝她們共同相處的最後一晚的時候，意外發現一道神祕的傳送門，把她們帶往奇幻的納卡利島，那裡充滿她們從菲律賓家人述說的故事中聽到的各種魔法與神話生物，她們必須在彼此漸行漸遠之前，重拾可能失去的友情。

夢工廠全新動畫長片《誤闖遺忘島》曝光首支預告。（UIP提供）

過去夢工廠動畫曾在《馴龍高手》中刻劃一個男孩和一隻龍之間驚世駭俗的堅固友情；在《史瑞克》以搞笑方式呈現一個怪物和一隻驢子互相吐槽的好感情，並且在《荒野機器人》中刻劃一個機器人與一隻雛雁之間令人難忘的深厚情誼，在《誤闖遺忘島》又將帶來一段感動人心和閃耀亮眼的故事。

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曾以《鞋貓劍客2》入圍奧斯卡的喬伊克勞福德與哈努爾梅卡度，再度搭檔編導，並由曾榮獲葛萊美及奧斯卡的暢銷歌手與超級新星H.E.R.與麗莎索貝拉諾分別為主角喬和蕾莎獻聲，四人在一場活動上一同揭曉《誤闖遺忘島》預告。

導演喬伊克勞福德（左起）、H.E.R.、麗莎索貝拉諾以及導演哈努爾梅卡度一同揭曉《誤闖遺忘島》預告。（翻攝自X）

故事靈感來自克勞福德與梅卡度的友誼，兩人最初是在製作《功夫熊貓2》時相識。梅卡度表示：「我們很快就發現彼此的創作感受與品味非常相似。」片中喬和蕾莎從念小學開始就是最好的朋友，但是現在卻即將踏上不同的人生道路。

她們在善良卻有點笨拙的狼人狗勞阿（戴夫法蘭科配音）和一群看起來很小隻卻力量強大的夥伴陪伴下，必須面對島上最令人害怕的生物，惡魔馬納南加爾（東尼獎得主傳奇演員莉亞莎隆嘉配音）。當她們發現回家的代價竟然是抹去彼此友情的所有記憶時，她們就必須在永遠遺忘對方之前，分秒必爭地盡快找到離開小島的方法。

動畫《誤闖遺忘島》描述兩位一生的摯友，必須在彼此漸行漸遠之前重拾可能失去的友情。（UIP提供）

H.E.R.首次跨足配音與動畫領域，談到收到劇本時表示，故事聚焦於友情並致敬她的菲律賓血統，「我真的非常興奮，你們完全無法想像，我們2019年在菲律賓時，我媽媽常用這些故事嚇我們，我就是在這些故事中長大的。我能把童年的一部分透過這部作品分享給全世界。」

麗莎索貝拉諾也補充道：「能參與一個真實呈現菲律賓、同時又具有普世共鳴的作品，一直是我的夢想。」她也表示：「由大型製片公司呈現菲律賓文化，真的非常令人興奮。」

提到將故事設定在1990年代，編導克勞福德與梅卡度解釋，那不僅是他們的成長時期，也是手機尚未普及、無法隨時拍攝上百張照片的年代。梅卡度說：「這是一個關於朋友漸行漸遠的故事，當朋友要去上大學時，你會覺得那可能是最後一次見面。他們還會再見嗎？會不會就此遺忘？你不能只是用FaceTime 聯絡。」

梅卡度補充：「拍立得在這部電影中很重要，想像一盒拍立得底片只有12張，你會非常慎重地使用；不像現在用手機隨便拍一堆照片，卻未必會再回頭看。對我們來說，90年代帶來的是一種懷舊感，同時也強化了這部電影的核心，關於瞬間與記憶。」

至於動畫風格，兩位導演希望突破動畫媒介並進一步演化其表現形式，克勞福德更透露：「在動作場面或角色表情上，我們有受到日本動畫的影響。」梅卡度也說，兩人延續在《鞋貓劍客2》中嘗試的2D元素，加入手繪與畫作質感，讓奇幻氛圍更加鮮明。

至於攝影方面，他們嘗試像拍真人電影一樣處理，使用更廣角的鏡頭，也加入光線滲入鏡頭的效果，梅卡度形容：「這一切都與記憶、懷舊以及照片主題緊密相連。」《誤闖遺忘島》將於9月25日中英文版同步在台上映。

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