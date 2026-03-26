網戀翻車還成上司！《黑炎龍》霸總變迷弟恥度全開

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓愛情喜劇《那傢伙是黑炎龍》改編自人氣網漫，找來「浪漫喜劇女王」文佳煐搭檔「國民弟弟」崔顯旭，一出手就是滿滿反差與火花；兩人把網路時代最羞恥的一段記憶搬上檯面，笑點與戀愛值雙雙爆表。

文佳煐（右）在《那傢伙是黑炎龍》和小6歲的崔顯旭大談姐弟戀。（東森提供）

故事從一段尷尬到不行的網遊戀情展開，當年在線上遊戲裡愛得死去活來的兩人，現實見面才發現根本年齡錯配，直接變成「初戀翻車現場」。

請繼續往下閱讀...

沒想到多年後再重逢，竟升級成職場上下屬關係，還得假裝「我們根本不熟」，尷尬指數飆升。

文佳煐飾演戰力全開的職場狠角色「白秀貞」，外表冷靜、內心卻藏著不想被提起的青春黑歷史。她不只業績掛帥，還有一張「見招拆招」的嘴，面對騷擾直接反擊，被同事封為「本部長剋星」。

反觀崔顯旭則把「反差萌」發揮到極致。白天是西裝筆挺、氣場全開的財閥三代主管，晚上卻是沉迷搖滾、熱愛模型的中二少年。明明愛喝巧克力牛奶，卻硬要裝酷點濃縮咖啡，還偷偷喬裝去追星、排隊搶公仔，整個人設就是「霸總外皮＋宅魂核心」。

文佳煐（右）神救援化解公關危機，讓崔顯旭對她徹底改觀。（東森提供）

劇中有幕被粉絲狂討論的橋段，為崔顯旭誤以為遇到奧客準備開戰，下一秒卻發現對方竟是自己私下狂迷的偶像，瞬間從霸氣主管變成當機迷弟，現場直接社死；文佳煐冷靜救場的帥氣反差，也讓兩人關係悄悄轉變，甜度開始失控飆升。

《那傢伙是黑炎龍》今（26）起，週一至週五晚間9點在東森戲劇40頻道全台播出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法