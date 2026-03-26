Z世代神團要來了！Klang Ruler「統治耳朵」進攻台北

Klang Ruler 宣傳照。（ICON Promotions提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕Z世代最潮聲音要來了！日本電氣流行樂團Klang Ruler再度宣布來台開唱，這回帶著《MAGNET+ Tour 2026》直攻台北The Wall，將於4月6日將現場變成一場「復古未來」的音樂派對。

Klang Ruler這個名字本身就很狂，意思是「聲音的統治者」，而他們的音樂也真的很會「統治耳朵」。

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我是機車少女I’mdifficult 宣傳照。（ICON Promotions提供）

從City Pop、R&B到Hip-Hop與電子元素混搭，打造出一種又懷舊又未來感滿滿的「Retro Future」風格，讓人一聽就上癮。過去靠翻唱90年代神曲累積人氣，其中一首《Timing》直接在社群炸開，成功打進亞洲樂迷圈。

真正讓他們聲量全面起飛的，是近年一連串原創作品。單曲《Teenage Blue》在TikTok狂刷存在感，觀看數飆破千萬，幾乎是Z世代歌單常駐名單。接著推出的《RUN！》、《ZENZEN わかってない》與《光》也一首比一首更有話題，不只被Billboard JAPAN點名「跨世代新聲」，還在短短幾天內衝出百萬播放，逼出正式發行。

Klang Ruler演出主視覺。（ICON Promotions提供）

其中《ZENZEN わかってない》把MBTI寫進歌詞，讓一票網友邊聽邊對號入座，製作人yonkey也坦言自己是INFP，不太擅長表達，但「音樂反而是最誠實的語言」。

該團主唱兼製作人yonkey曾操刀多位知名歌手作品，還是洗腦神曲《Otona Blue》的創作者；鼓手SimiSho不只打鼓，還是知名燈光設計師；吉他手Gyoshi本身是擁有30萬訂閱的YouTuber；女主唱Yasuda Chihiro更身兼設計師身份，整團根本是「音樂＋潮流」的跨界集合體。

這次台北場還找來台灣人氣樂團「我是機車少女I’mdifficult」暖場，Yasuda Chihiro也提前預告行程，笑說每次來台灣一定會去逛愛店「fatty bone」，對台北的古著文化超有愛，讓粉絲笑稱：「已經是半個在地人了吧！」

【Klang Ruler - MAGNET+ Tour 2026 Live in Taipei】將於4月6日登場，主辦更推出VIP票，包含優先入場與1對1合影福利，讓粉絲近距離感受這組「聲音統治者」的魅力。

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