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娛樂 最新消息

紫菜翻身當主角！《黑白大廚》安成宰破功狂吃

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓飲食文化近年強勢席捲世界，這次連最日常的「韓式紫菜」都翻身當主角，還被端上高級料理舞台，掀起一波意想不到的「黑色革命」。

安成宰在《韓式紫菜革命》中，化身為一名美食文化探索者。（杰德影音提供）安成宰在《韓式紫菜革命》中，化身為一名美食文化探索者。（杰德影音提供）

Lifetime娛樂頻道推出全新美食紀錄片《韓式紫菜革命》，找來《黑白大廚》米其林三星主廚安成宰領軍，帶觀眾從街頭吃到世界，解鎖這片薄薄紫菜如何一路衝上國際舞台。

一向給人「評審臉」的安成宰，這次徹底換人設，不再毒舌評分，而是變身美食探險家，展開一場橫跨全球的「紫菜公路之旅」。

他先飛到海外市場觀察各國吃貨如何瘋韓食，再回到南韓最大產地莞島，親自走進養殖海域、工廠第一線，連製作過程都不放過。

安成宰透過精緻餐飲（Fine Dining）的料理視角，重新詮釋紫菜在料理中的可能性。（杰德影音提供）安成宰透過精緻餐飲（Fine Dining）的料理視角，重新詮釋紫菜在料理中的可能性。（杰德影音提供）

讓人驚喜的是，他在當地品嚐傳統紫菜料理時，竟罕見「破功」大吃特吃，從一臉嚴肅到連連驚呼，反差萌直接炸裂。網友看完直呼：「原來主廚也會被阿嬤料理征服！」

節目更進一步顛覆大家對紫菜的想像。過去它只是壽司、飯糰的配角，但在安成宰手中，紫菜直接升級成Fine Dining主角，從風味堆疊到擺盤設計，完全變身高級料理元素。

《韓式紫菜革命》主視覺。（杰德影音提供）《韓式紫菜革命》主視覺。（杰德影音提供）

《韓式紫菜革命》於27日19:30在Lifetime娛樂頻道全台首播，當日晚間23:35重播。

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