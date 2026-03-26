《豆腐媽媽》工安意外燒出影視業職災困境 工會提3大改革

〔記者李紹綾／台北報導〕民視八點檔《豆腐媽媽》一月爆發嚴重工安意外，替身演員蘇德揚在拍攝墜樓戲時不幸重傷，引發演藝圈對拍攝安全的強烈關注。立委郭昱晴24日召開座談會檢討職安漏洞，蘇德揚的未婚妻Rena更在現場二度對民視開砲，控訴制度殺死基層人員。

立委郭昱晴（中）舉辦「影視業職業災害預防落實困境與制度檢討」座談會。（演藝工會提供）

演藝工會理事長曹雨婷出席座談會。（演藝工會提供）

台北市演藝工會理事長曹雨婷25日發出聲明，直言影視圈的工作環境太複雜，職安問題不能再被當成耳邊風。工會認為，現在的職安資訊傳達根本有斷層，第一線人員往往是「最後一個知道危險的人」。曹雨婷強調：「職業安全是最基本的工作保障。」呼籲政府、資方跟勞方別再互相推託，大家一起坐下來把規則訂清楚。

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演藝工會理事長曹雨婷出席座談會。（演藝工會提供）

工會提出三大改革重點，字裡行間全是對現狀的不滿，包括第一「拒絕資訊封閉」，以前政府辦職安訓練，工會常被排除在外。現在要求「未來在相關宣導與訓練規劃上，能納入工會共同參與」，讓職安資訊能真的傳到第一線人員耳裡。第二「前置作業就要教」，別等開拍才講危險，工會建議製作單位在開拍前就要提供職安教育，讓大家進場前就先了解潛在風險。第三「成立監督平台」，建議主管機關趕快召集產業單位跟工會，建立跨單位的職安監督機制，用制度和保險來補洞。

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