才浴池吻又搞「叔嫂戀」！張凌赫新戲黑化 軍閥造型帥到排卵

〔記者李紹綾／台北報導〕愛奇藝出品古裝劇《逐玉》全網熱播，自上架起已在愛奇藝國際版霸榜三週，熱度亦成為站上現象級戲劇之一。全網討論量也隨著劇情進展掀起熱烈討論，更強勢登頂過去一個月中 Google Trends「竄升搜尋查詢」排行榜首位，顯示搜尋量暴增5000%以上，在短時間內成為全台最具話題性的古裝劇之一。

張凌赫（左）、田曦薇在《逐玉》曖昧氛圍滿點。（愛奇藝國際站提供）

張凌赫（左）、田曦薇在《逐玉》有精彩互動。（愛奇藝國際站提供）

近期最具討論度的名場面之一，莫過於第38集的「浴池吻圓房戲」，由於預告搶先釋出，高甜唯美畫面掀起熱議，張凌赫也在訪問中多次提及對於這場戲印象深刻，拍攝前原以為道具會是一個小木桶，沒想到卻是一個可容納多人的巨型浴池，張凌赫坦言：「真的很喜歡那個浴缸，作為一個南方人見到那個浴缸覺得很新奇。」因為水中阻力的關係，張凌赫也笑稱在拍攝動作時兩人宛如「打架」一般，讓不少觀眾直呼真的迫不及待想立刻看到正片。

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張凌赫（左）在《愛你》飾演中醫師何蘇葉，與徐若晗（右）飾演的沈惜凡浪漫相戀。（愛奇藝國際站提供）

除了《逐玉》熱播，張凌赫、徐若晗主演的都會情感劇《愛你》觀看熱度亦同步攀升，連續兩週重回愛奇藝戲劇熱播週榜，本週更從第五名躍升至第四名。與此同時，由愛奇藝出品、張凌赫與王楚然合作的待播劇《這一秒過火》關注度亦持續升溫。該劇以民國時期上海灘為背景，張凌赫飾演軍閥之子「慕容清嶧」，將與王楚然所飾演的雙面孤女「任素素」上演一段禁忌叔嫂戀，軍裝造型硬朗帥氣搭配命運感十足的預告，也令外界相當期待角色的精彩表現。

張凌赫在《這一秒過火》飾演「慕容清嶧」。（愛奇藝國際站提供）

張凌赫在《這一秒過火》飾演「慕容清嶧」。（愛奇藝國際站提供）

張凌赫（左）、王楚然（右）在《這一秒過火》上演禁忌叔嫂戀。（愛奇藝國際站提供）

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