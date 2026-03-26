台灣之光強碰《辛普森家庭》！公視6神作入圍「洛磯獎」創紀錄 張鈞甯嗨喊：我們真的好棒棒

〔記者李紹綾／台北報導〕被譽為「電視界奧林匹克」的加拿大班芙電視節（Banff World Media Festival），近日公布2026年洛磯獎（Rockie Awards）入圍名單。台灣公廣集團共有六部作品入圍，包括公視《化外之醫》與小公視《勇者動畫系列》、《下課花路米：全球暖化系列》及《青春發言人：三日間》，以及公視台語台《趖來趖去3隻蟲》、客台《小包袱》，橫跨戲劇、動畫、兒少與數位內容類別，在國際強片環伺中脫穎而出，創下公廣集團歷年來的最佳成績。

《下課花路米：全球暖化系列》入圍加拿大班芙電視節「兒少實境節目類」獎項。（公視提供）

其中，戲劇《化外之醫》入圍「非英語劇集類」，將與Netflix平台韓劇及歐洲多國製作同場競逐；動畫《勇者動畫系列》則入圍「動畫影集類」，與美國長青動畫《辛普森家庭》等國際指標作品正面交鋒，展現台灣原創內容躍上全球舞台的實力。

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《化外之醫》入圍加拿大班芙電視節「非英語劇集類」獎項。（公視提供）

班芙電視節洛磯獎每年吸引BBC、HBO等國際媒體參賽，是全球電視內容的重要指標之一。本次公視入圍作品類型多元、題材鮮明，像是《化外之醫》以醫療現場為背景，結合社會寫實視角，描繪在台外籍移工與醫師的處境與掙扎。該劇與韓國CJ ENM製作的《暴君的廚師》（Bon Appétit, Your Majesty），以及法國、冰島、澳洲等多國作品共同入圍，呈現高度國際競爭格局。製作人湯昇榮表示能夠前進北美地區這個號稱電視界奧林匹克的影展，團隊每個人都非常興奮。張鈞甯也開心說：「我們真的好棒棒，《化外之醫》的旅程還會在持續下去的！我們還在繼續努力！」

《勇者動畫系列》入圍加拿大班芙電視節「動畫影集類」獎項。（公視提供）

而小公視《勇者動畫系列》改編自台灣原創漫畫，以細緻製作與具顛覆性的幽默風格獲得評審青睞入圍「動畫影集類」，同場入圍名單包含《辛普森家庭》及Netflix原創動畫，競爭激烈。《下課花路米：全球暖化系列》延續節目長期關注環境議題的特色，透過青少年實地探索北極、挪威、帛琉，將氣候變遷轉化為兒少可理解的知識內容，與BBC Children's及澳洲ABC等國際製作並列入圍「兒少實境節目類」。

《青春發言人：三日間》入圍加拿大班芙電視節數位創新獎項。（公視提供）

《青春發言人：三日間》以沉浸式互動形式，模擬青少年面對校園暴力的情境，提供具體應對策略，這也是繼《小路的選擇》、《網戀模擬器》等數位專題之後，節目第三度入圍班芙電視節數位創新獎項，展現小公視在數位內容上的持續創新。

公視節目部經理於蓓華表示：「這次有多種類型的作品入圍，對我們來說意義很大。從戲劇、動畫到兒少與數位內容，都能在國際舞台被看見，是對團隊很重要的肯定。未來我們也會持續用內容回應社會，讓更多人看到台灣的創作。」

2026年班芙電視節頒獎典禮預計於6月16日在加拿大舉行，公廣集團將角逐國際榮譽，持續讓世界看見台灣影視的創作能量。

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