大咖歌王鬧失蹤 遭爆情緒潰堤消失2小時回應了

文章遭爆在錄音室情緒潰堤。（翰森娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕三金歌王文章推出翻唱專輯，驚爆在錄音室鬧失蹤，據工作人員透露，錄音當天文章在錄音室情緒潰堤，甚至中途離開現場長達2小時，讓經紀人與製作團隊相當擔心。

文章推出翻唱專輯。（翰森娛樂提供）

文章推出翻唱專輯，重新詮釋已故音樂人鄭華娟的經典創作《天堂》。他坦言錄製過程情緒翻湧，當鋼琴前奏響起，尚未開口便已哽咽落淚，直言：「不是技巧問題，是情緒太滿。」近年歷經親友接連離世，他感嘆彷彿早有約定，只能無奈面對人生無常。

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至於鬧失蹤一事，文章受訪略帶不好意思地表示，錄音時腦海不斷浮現過往來不及釐清的誤解與遺憾，以及已離開的親人身影，尤其對母親的思念更是難以言喻，「很多事情來不及說，就變成一輩子的遺憾。」他坦言，從錄音開始，《天堂》對他而言就是一段難以承受的情緒歷程。

文章與MV導演史建偉。（翰森娛樂提供）

延續這份深沉情感，在MV拍攝現場，面對鏡頭與眾多工作人員，個性內斂的他反而更加壓抑自己，「我只能忍著，不敢哭。」MV導演史建偉表示，此次以「思念的流動」為核心，透過空景與象徵畫面，引導觀眾投射自身情感，傳達離開的人並未真正消失，而是以另一種形式存在。

文章也提到，鄭華娟的作品始終溫暖真誠，能觸動人心最柔軟之處，希望藉由此次重新演繹，讓更多人再次聽見這些經典旋律，也記住這位對華語樂壇影響深遠的音樂人。

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