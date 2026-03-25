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娛樂 最新消息

BTS回歸創2600億經濟效益！ 光化門演出「付費看」掀民怨

「BTS」防彈少年團上週六在光化門回歸演出。（資料照，Netflix提供）「BTS」防彈少年團上週六在光化門回歸演出。（資料照，Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓天團「BTS」防彈少年團上週六在光化門回歸演出，話題持續發酵，韓媒《Media Today》報導，即使BTS光化門回歸秀紅遍全球，同時也炸出一堆爭議。

單就數字來看，BTS的直播演出在Netflix全球榜近80個國家攻佔話題排行冠軍，今（25）統計出，當晚共有1840萬人觀看，總計破2600億台幣的經濟效益，被視為是「韓流最強輸出」。

但另一邊，到訪光化門的4萬名現場民眾面臨整區大封鎖，地鐵管制、景點關閉、活動取消，甚至連婚禮都差點被卡死；有人直言：「不是演唱會，是城市被接管。」誇張的是，就算人在光化門附近，也不一定「看」得到舞台。

BTS的回歸大秀被Netflix「獨家鎖住」，韓媒打趣形容，「若是沒訂閱平台，抱歉，連看都看不到。」於是引來不少人直接開轟：「用公共空間辦活動，卻變成付費內容，這合理嗎？」

對比2012年「江南大叔」PSY在首爾廣場的免費直播，如今同樣是韓流代表，卻變成「付費牆＋全面管制」，對比鮮明。

不過韓網分成兩派，有人認為「國家形象＋經濟效益向全球輸出，很值得」，另一派怒批：「用納稅資源，卻服務平台跟企業？」甚至連韓媒也被限制拍攝時間，差點連新聞都變「精華剪輯版」。

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