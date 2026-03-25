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娛樂 最新消息

走出思覺失調症陰霾 禁藥王偕蛋堡絕地重生

禁藥王（左）覺得蛋堡像是藝術家。（繹琛有限公司提供）禁藥王（左）覺得蛋堡像是藝術家。（繹琛有限公司提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Asiaboy」禁藥王兩年前與搭檔栗子宣告單飛不解散之後，沈潛專心做個人作品，他也走出思覺失調症的陰霾，重拾信仰，近期推出首張個人專輯《猛虎下山》，並與金曲歌王蛋堡，還有高爾宣、Gambler等多位歌手合作新歌。

禁藥王學生時代曾經不懂得情緒管控，之後聽了頑童瘦子的歌得到啟發，他說：「國中的時候聽2PAC，覺得很酷，但那時只會以暴制暴，國中在學校裡遇到有人罵我『智障』，當下反應就是暴力相向，後來聽瘦子的歌才明白『最強大的力量是去愛人』。」

禁藥王（右）推出個人首張專輯，並開心與蛋堡合唱新歌。（繹琛有限公司提供）禁藥王（右）推出個人首張專輯，並開心與蛋堡合唱新歌。（繹琛有限公司提供）

後來禁藥王曾被診斷出罹患思覺失調症，他配合治療按時服藥，同時找到新的信仰，教會裡的宋牧師對他說：「我覺得你是一隻老虎。」這句話讓當時思緒陷入混亂禁藥王有了信心，同時也成為他專輯名稱的啟發。

談到和蛋堡合作《絕地重生》，禁藥王說：「很不可思議，他是個藝術家耶，對我來說他有點像是救世主的角色，而且很『純粹』，對待作品就像是藝術品一樣，能夠跟他合作實在很榮幸。」4月3日禁藥王將在華山Legacy舉辦《猛虎下山》專輯發行派對，獻唱新歌。

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