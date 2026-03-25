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女團前隊長打官司解約！反遭公司抓包「私下1舉動」慘判賠68萬

「日光之燈」前隊長蔡南筠二審遭高等法院判賠經紀公司68萬餘元。（組合照，翻攝自IG）「日光之燈」前隊長蔡南筠二審遭高等法院判賠經紀公司68萬餘元。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕選秀節目《未來少女》奪冠團體「日光之燈」前團長蔡南筠與經紀公司「無限夢想」爆發合約糾紛，她主張公司未積極培訓、工作機會稀少，提告確認經紀關係不存在，雙方就此對簿公堂。案件經上訴，高等法院二審判決出爐，認定她因「私下1舉動」須賠償公司68萬2718元。

蔡南筠主張與無限夢想於2023年5月1日簽訂專屬藝人經紀合約，加入女團並參與選秀節目後，公司未持續安排訓練與演藝機會，一整年下來收入僅2萬餘元，導致自己對經紀公司失去信心，因此於2024年3月12日發函終止契約，並向法院提起訴訟，請求確認雙方經紀合約自通知日起不存在。

不過，無限夢想則反駁指出，該契約並非單純委任契約，不得任意終止，蔡南筠在真人秀播出半年後片面解約，已違反誠信原則。此外，無限夢想更指控蔡南筠身為女團隊長，不僅未配合團練還更改IG帳號、密碼，甚至私底下擅自接廣告已構成違約，因此反訴求償懲罰性違約金400萬元。

高等法院審理後認定，蔡南筠與經紀公司間屬混合性勞動契約，依民法應準用委任關係規定，如建立契約的信任基礎已動搖，仍可依法終止契約，因此確認雙方經紀關係自2024年3月12日終止通知送達後即不存在。不過法院也指出，在契約終止前，公司確實提供歌唱、舞蹈與歌曲製作訓練，並安排她參加選秀節目，以及自2024年1月至7月共14次演出，並非毫無規劃。

法官進一步認定，蔡南筠在契約期間確曾私接廣告，雖然相關違約行為在終止契約後難以再據此請求違約金，但公司因提前終止契約，無法取得原預期的酬勞、版稅及權利金收益，估算損失為68萬2718元，因此改判蔡南筠須賠償該金額。

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