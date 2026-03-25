平成神團再出動！島袋寬子突襲來台掀回憶潮

島袋寬子出道30週年登台。（Billboard Live TAIPEI提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕平成回憶殺要來了！日本經典女團SPEED主唱島袋寬子，出道滿30年再度啟動音樂旅程，宣布將於5月12日帶著《UTAUTAI 2026 in TAIPEI》重返台灣，選在Billboard LIVE TAIPEI開唱，主打近距離互動。

提到島袋寬子，不少人第一時間就想到《White Love》、《STEADY》等跨世代神曲。從SPEED時期一路唱進千萬人青春，再到以「hiro」身份單飛奪下日本唱片大賞，她的聲音幾乎等同一整個平成時代的背景音樂。

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其實她2023年才來台開唱，當時還找來同樣來自沖繩的好友愛紗同台，掀起一波「沖繩姐妹情」話題。時隔兩年再訪，不少粉絲已經在社群敲碗：「這次還會有驚喜嘉賓嗎？」

奇妙禮太郎。（Billboard Live TAIPEI提供）

Billboard LIVE TAIPEI這波檔期不只她一人撐場。3月29日將由風格橫跨民謠、靈魂到爵士的創作歌手奇妙禮太郎登場，他那種帶點慵懶卻極具穿透力的嗓音，被形容「像一把能打開情緒的鑰匙」，甚至連日本演員杉咲花都曾公開告白。接著4月5日則輪到另類爵士樂團BLU-SWING接力演出，過去在台專場幾乎場場完售，人氣不容小覷。

BLU-SWING敲碗台灣美食。（Billboard Live TAIPEI提供）

BLU-SWING對台灣更是情有獨鍾，直言台北的夜晚「有一種東京沒有的濕潤與寧靜」，每次來都能激發不同創作靈感。他們還點名想和溫蒂漫步、陳嫻靜合作，讓粉絲開始幻想「跨國神仙聯動」成真。

音樂之外，他們對台灣美食的愛也藏不住。小籠包、蛋餅通通列入必吃清單，甚至放話這次要再吃一次「記憶中的味道」。更偷偷許願想去九份走走，親自感受那種電影感滿滿的山城夜景。

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