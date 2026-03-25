Jennie震撼席捲香港 周湯豪拚場合體大咖天王

周湯豪再度受邀ComplexCon。（環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕全球矚目的流行文化盛事，也是全美最大的潮流嘉年華ComplexCon再次登陸香港。周湯豪再度受邀出席，攜手其主理的創意品牌「祝你好命Wish You Good Life」強勢進駐。

周湯豪現場大秀DJ實力與解鎖Podcast主持身份，更驚喜展出專屬訂製的「好命專車」，成為全場最吸睛的焦點，吸引大批民眾爭相圍觀打卡。

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為了本次盛會，周湯豪特別在「祝你好命」攤位訂製一台充滿品牌色彩的「專屬好命專車」。這台結合工業設計與潮流美學的改裝專車，完美體現Nick獨到的視覺藝術風格！專車一亮相便引發轟動，成為展區內人氣最高的打卡地標。



周湯豪與Jay Park交流。（環球音樂提供）

周湯豪更化身Podcast博主，在攤位的電台邀請了韓國嘻哈天王Jay Park與饒舌好友王以太共同對談，Jay Park更帶來親自策劃打造的團體LNGSHO介紹給好友認識、現場交流。

周湯豪除了一圓Podcast主持人夢想，現場也展現超水準的DJ專業實力，讓「祝你好命Wish You Good Life」展位瞬間化身為融合時尚與音樂的驚喜派對。

身為今年ComplexCon的重量級嘉賓，周湯豪除了個人品牌的經營，也參與了多場指標性活動，更受邀觀摩Jennie的精彩演出。對於能再度與許多老朋友們相聚，並在國際舞台展示創意能量，周湯豪感性表示：「非常榮幸與珍惜這次機會，能與Jay Park、王以太交流，也看到Jennie震撼的演出，這些都是我持續創作的養分。」

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