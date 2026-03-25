自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

丁寧吐當媽真心話「靠酒精逃避」 劉亮佐、狄志杰揭男人神祕基地

丁寧（前排左起）、李璇、蔡燦得、蘇昱瑋、劉修甫（後排左起）、劉亮佐、狄志杰。（記者陳奕全攝）丁寧（前排左起）、李璇、蔡燦得、蘇昱瑋、劉修甫（後排左起）、劉亮佐、狄志杰。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕丁寧、劉亮佐、狄志杰、蔡燦得、李璇、劉修甫今（25日）出席果陀舞台劇《深夜小狗神秘習題》記者會，該劇深度探討「以愛為名」的教養難題。丁寧、劉亮佐、狄志杰等人大談育兒經，意外揭露星爸媽們為了躲小孩，竟然各出奇招，從開酒到躲陽台樣樣來。

丁寧回憶剛當媽時，下午3點就在喝酒。（記者陳奕全攝）丁寧回憶剛當媽時，下午3點就在喝酒。（記者陳奕全攝）

丁寧在劇中飾演自閉症少年劉修甫的母親，她坦言剛開始很討厭這個角色，覺得對方有「逃避型人格」。但回首自己的育兒路，丁寧笑說大部分女人都是當了媽才開始「登大人」，她感性謝小孩幫她成熟，但也自曝：「很多媽媽下午3點就開始喝酒了，我也是這樣。」

丁寧回憶剛當媽時，完全無法負荷龐大的工作量，「我那時下午3點白酒就開了」，她坦言那是身為追求自由的人，對繁瑣母親角色的逃避，「到了7、8點會越來越沒有耐性... 對我來講下午一瓶白酒沒什麼，酒量這種東西要練」，坐在一旁的李璇則是一臉茫然笑說：「我沒有經歷過這種事情。」丁寧趕緊自嘲：「可能我自己愛喝酒啦！」

對於丁寧的「酒精避難所」，劉亮佐深有同感地比喻：「就跟男生躲廁所的概念差不多。」丁寧聽了狂點頭，直呼完全不懂老公為什麼可以在廁所待那麼久，「外面已經腥風血雨了，差點砸電視，你還不出來」。劉亮佐笑稱那是男人的「秘密基地」。而狄志杰更猛，自爆為了躲家中的龍鳳雙胞胎，他連廁所都不敢待：「我是躲陽台，因為躲廁所很大的時間會被發現。」他趁機放閃，說大學看果陀的戲發現一個漂亮演員在發光，後來就變成了他太太（顏嘉樂），笑稱這次演果陀是「終於去娘家拜訪」，被虧求生慾極強。

劉亮佐曾經非常火爆。（記者陳奕全攝）劉亮佐曾經非常火爆。（記者陳奕全攝）

雖然現在採取民主教育，但劉亮佐坦言在兒子劉子銓就讀國小三、四年級前，他其實非常火爆。他分享曾帶兒子去打球，規定要連進10球，投不近就要重來。當時年幼的劉子銓失敗多次想放棄，劉亮佐卻堅持要守紀律，最後兒子是「哭著繼續投籃，一直到小孩哭到沒有辦法繼續運動」才回家。他事後深刻反省，那是「以愛之名控制」，現在才明白給予自由，小孩才會快樂長大。

李璇久未接果陀舞台劇，她笑說接到邀約時心想：「誰這麼大膽，敢找我演這個角色，我是在演花旦還是彩蛋？」坦言改編劇本台詞超難背，到現在三場戲還背不起來，甚至語出驚人：「我到現在還沒看劇本，心想有什麼好看，我就那三場戲，到了排戲我再看。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中