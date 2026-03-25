丁寧吐當媽真心話「靠酒精逃避」 劉亮佐、狄志杰揭男人神祕基地

丁寧（前排左起）、李璇、蔡燦得、蘇昱瑋、劉修甫（後排左起）、劉亮佐、狄志杰。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕丁寧、劉亮佐、狄志杰、蔡燦得、李璇、劉修甫今（25日）出席果陀舞台劇《深夜小狗神秘習題》記者會，該劇深度探討「以愛為名」的教養難題。丁寧、劉亮佐、狄志杰等人大談育兒經，意外揭露星爸媽們為了躲小孩，竟然各出奇招，從開酒到躲陽台樣樣來。

丁寧回憶剛當媽時，下午3點就在喝酒。（記者陳奕全攝）

丁寧在劇中飾演自閉症少年劉修甫的母親，她坦言剛開始很討厭這個角色，覺得對方有「逃避型人格」。但回首自己的育兒路，丁寧笑說大部分女人都是當了媽才開始「登大人」，她感性謝小孩幫她成熟，但也自曝：「很多媽媽下午3點就開始喝酒了，我也是這樣。」

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丁寧回憶剛當媽時，完全無法負荷龐大的工作量，「我那時下午3點白酒就開了」，她坦言那是身為追求自由的人，對繁瑣母親角色的逃避，「到了7、8點會越來越沒有耐性... 對我來講下午一瓶白酒沒什麼，酒量這種東西要練」，坐在一旁的李璇則是一臉茫然笑說：「我沒有經歷過這種事情。」丁寧趕緊自嘲：「可能我自己愛喝酒啦！」

對於丁寧的「酒精避難所」，劉亮佐深有同感地比喻：「就跟男生躲廁所的概念差不多。」丁寧聽了狂點頭，直呼完全不懂老公為什麼可以在廁所待那麼久，「外面已經腥風血雨了，差點砸電視，你還不出來」。劉亮佐笑稱那是男人的「秘密基地」。而狄志杰更猛，自爆為了躲家中的龍鳳雙胞胎，他連廁所都不敢待：「我是躲陽台，因為躲廁所很大的時間會被發現。」他趁機放閃，說大學看果陀的戲發現一個漂亮演員在發光，後來就變成了他太太（顏嘉樂），笑稱這次演果陀是「終於去娘家拜訪」，被虧求生慾極強。

劉亮佐曾經非常火爆。（記者陳奕全攝）

雖然現在採取民主教育，但劉亮佐坦言，在兒子劉子銓就讀國小三、四年級前，他其實非常火爆。他分享曾帶兒子去打球，規定要連進10球，投不近就要重來。當時年幼的劉子銓失敗多次想放棄，劉亮佐卻堅持要守紀律，最後兒子是「哭著繼續投籃，一直到小孩哭到沒有辦法繼續運動」才回家。他事後深刻反省，那是「以愛之名控制」，現在才明白給予自由，小孩才會快樂長大。

李璇久未接果陀舞台劇，她笑說接到邀約時心想：「誰這麼大膽，敢找我演這個角色，我是在演花旦還是彩蛋？」坦言改編劇本台詞超難背，到現在三場戲還背不起來，甚至語出驚人：「我到現在還沒看劇本，心想有什麼好看，我就那三場戲，到了排戲我再看。」

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