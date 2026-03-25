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丁寧力挺孫芸芸女兒有Guts 揭當年未婚懷孕心路：不管男人負不負責

丁寧力挺孫芸芸女兒有Guts。（記者陳奕全攝）丁寧力挺孫芸芸女兒有Guts。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕丁寧、劉亮佐、狄志杰、蔡燦得、李璇、劉修甫今（25日）出席果陀舞台劇《深夜小狗神秘習題》記者會。談到近來「台灣第一名媛」孫芸芸的女兒廖思惟未婚產子消息，丁寧完全沒在避諱，直率說：「我也是未婚懷孕」！

談到廖思惟年僅26歲就決定生下孩子，丁寧給予高度評價：「我覺得她很有GUTS，願意負責、願意承擔下來。」她回憶起自己當年懷孕時，心態超帥氣：「當初我決定要生小孩，我也不確定我先生會不會負責，但是我知道的是，我可以負責。」她認為決定權在媽媽身上，「你如果不想負責，我也是OK，你就去做你自己的事...孩子是在我肚子裡面，是我決定要把小孩生下來的」，態度十分霸氣。

丁寧（左起）、李璇、蔡燦得；丁寧分享她與女兒的溝通技巧。（記者陳奕全攝）丁寧（左起）、李璇、蔡燦得；丁寧分享她與女兒的溝通技巧。（記者陳奕全攝）

戲外丁寧的大女兒正值16歲青春期，她坦言女兒是個「高敏感的小孩」，相處起來需要高度智慧。丁寧分享她的溝通技巧：「每次要跟她講話的時候，我都要再想一下『我需不需要講』，我想要講出來做盡母親的責任，還是這句話他會有感覺？」如果發現自己只是想「演一個好母親」，那句話她就會吞回去。

丁寧笑說，跟女兒相處策略就是「順順的走」，絕對不硬塞話題，否則會變成母女間的斷縫。至於跟先生呢？她打趣說：「跟我先生就不用了，就翻白眼就好。」幽默反差笑翻全場。

被問到如果16歲女兒突然說懷孕了，丁寧表示會先檢討自己：「我會想說，我是不是沒有注意到什麼事情，怎麼會讓這件事發生的時候我才知道？」她強調對待青少年的黃金守則，就是把情緒放在「想要知道怎麼了」，而不是質問「為什麼這麼做」。至於會不會支持生下來？丁寧理性表示，無法回答假設性問題，但會跟女兒討論：「如果妳沒有這個能力處理、照顧這個孩子，妳要思考該怎麼辦。」

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