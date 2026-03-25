春風要他直接插脖子！港男神魏浚笙扮殺手被腹肌驚艷差點叫出來

電影《殺手#4》最帥殺手魏浚笙來台。（好好玩提供）

〔記者許世穎／台北報導〕香港新一代男神魏浚笙近日來台出席活動，行程滿檔之餘也不忘大啖台灣美食。他笑說，每次來台灣的固定行程就是先吃火鍋，「一定要先吃，很滿足」，這回空腹就前往士林夜市，狂吃、雞排、地瓜球，但平時相當忌口的他，今天一早起來就去跑步，展現高度自律。

魏浚笙表示拍攝《殺手#4》前就與特技演員密集訓練。（好好玩提供）

談到《殺手#4》中令人驚艷的精瘦身材，魏浚笙透露，接到角色時就認定殺手應該是「很乾、沒有水分」的體態，因此展開嚴格減重計畫，從73公斤減到66公斤，足足瘦了8公斤。他回憶那段時間出席頒獎典禮，常被問是不是生病，「大家都覺得我是不是發生什麼事，突然瘦很多。」

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魏浚笙透露為電影《殺手#4》瘦身，曾被自己的腹肌驚艷。（好好玩提供）

魏浚笙進一步分享訓練與飲控過程，坦言初期最為痛苦，「前一兩個星期真的很辛苦」，形容看到食物就像吸血鬼看到血一樣，不過撐過適應期後，身體逐漸習慣，甚至看到成果時還曾被自己的腹肌驚艷，「差點叫出來。」

雖然成功練出理想體態，魏浚笙仍不建議外界模仿這種極端方式，「像空腹跑一個小時、晚上6點後不吃東西，再做一個半到兩小時重訓，持續三個星期到一個月，其實很不容易。」他也透露自己屬於「海綿體質」，對身體變化特別敏感，因此平常會隨身攜帶糖果與麵包，以防低血糖。

除了健身，魏浚笙從小就熱愛運動，尤其擅長乒乓球，自信表示「我其實滿厲害的」，平時對手大多與自己實力相當，小時候更常與父親及叔叔們對打，「他們基本功都非常好，有空就會去訂場地練習。」

在電影中有大量動作戲，魏浚笙表示拍攝前就與特技演員密集訓練，「他們會先做一次給我看，我再跟著學。」正式拍攝時更必須全神貫注，「要記很多招式，真的要打起十二分精神。」他也坦言，動作電影需要極高專注力，但正因如此更具挑戰性，未來也希望多接觸相關作品。

魏浚笙大讚春風個性親切。（好好玩提供）

談到合作對象，魏浚笙大讚對手演員春風個性親切、有禮貌，「對戲很舒服」，甚至笑說劇中有「插脖子」的動作戲，「真的插也沒關係」，展現十足信任感。私下相處也相當融洽，「他很照顧我，有空來台灣會一起玩，他也常在台中。」

此次來台，魏浚笙也感受到觀眾的熱情，特別是參與跨年活動時印象深刻，「大家都很熱情，很開心。」他也透露自己近期學習日文，已經上了幾堂課，希望未來有更多不同地區的發展機會。

至於演藝之路，他坦言自己並非一開始就以此為目標，「其實我是從真人秀出來的，當時還在讀書，沒有想過會進娛樂圈。」未來除了持續拍戲，也希望發展副業，「像是開咖啡廳，或者做一些衣服品牌，做自己喜歡的事情。」

對於外界常討論的外型優勢，他則顯得相當淡然，「我沒有特別追求帥，每個人都有自己的特色。」他笑說正式場合會稍微「裝安靜」，但私底下其實相當活潑，也不介意挑戰各種角色，「喜劇也可以，不怕扮醜，只要劇情合理，全裸也可以。」

魏浚笙說無論電影或戲劇都樂於嘗試。（好好玩提供）

他也分享觀影經驗，透露曾看電影《比悲傷更悲傷的故事》時「哭到爆炸」，對台灣影視作品印象深刻，也看過《關於我和鬼變成家人的那件事》，甚至笑說未來想挑戰演鬼，「做什麼都可以，因為大家沒看過。」直言只要劇情合理，全裸也OK，此外，也期待與不同導演合作，無論電影或戲劇都樂於嘗試。

魏浚笙來台大啖台灣美食。（好好玩提供）

生活方面，他笑說小時候是胖子，「我現在大概71公斤，要變胖很快，高中時瘦到60幾公斤，但最胖也試過90幾公斤。」今年過年時更因為吃太多年糕，「胖到76公斤，真的會胖到想哭。」至於台灣美食，他毫不猶豫列出最愛排行榜：「第一滷肉飯、第二火鍋、第三夜市，薑母鴨也很好吃！」

此外，他也透露音樂計畫，驚喜表示：「我今年應該會發國語單曲，也會做自己的專輯。」他表示自己曾嘗試創作國語Demo，覺得過程很有趣，「想先給朋友聽聽，再決定怎麼推出。」

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