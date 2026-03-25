自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

春風要他直接插脖子！港男神魏浚笙扮殺手被腹肌驚艷差點叫出來

電影《殺手#4》最帥殺手魏浚笙來台。（好好玩提供）電影《殺手#4》最帥殺手魏浚笙來台。（好好玩提供）

〔記者許世穎／台北報導〕香港新一代男神魏浚笙近日來台出席活動，行程滿檔之餘也不忘大啖台灣美食。他笑說，每次來台灣的固定行程就是先吃火鍋，「一定要先吃，很滿足」，這回空腹就前往士林夜市，狂吃、雞排、地瓜球，但平時相當忌口的他，今天一早起來就去跑步，展現高度自律。

魏浚笙表示拍攝《殺手#4》前就與特技演員密集訓練。（好好玩提供）魏浚笙表示拍攝《殺手#4》前就與特技演員密集訓練。（好好玩提供）

談到《殺手#4》中令人驚艷的精瘦身材，魏浚笙透露，接到角色時就認定殺手應該是「很乾、沒有水分」的體態，因此展開嚴格減重計畫，從73公斤減到66公斤，足足瘦了8公斤。他回憶那段時間出席頒獎典禮，常被問是不是生病，「大家都覺得我是不是發生什麼事，突然瘦很多。」

魏浚笙透露為電影《殺手#4》瘦身，曾被自己的腹肌驚艷。（好好玩提供）魏浚笙透露為電影《殺手#4》瘦身，曾被自己的腹肌驚艷。（好好玩提供）

魏浚笙進一步分享訓練與飲控過程，坦言初期最為痛苦，「前一兩個星期真的很辛苦」，形容看到食物就像吸血鬼看到血一樣，不過撐過適應期後，身體逐漸習慣，甚至看到成果時還曾被自己的腹肌驚艷，「差點叫出來。」

雖然成功練出理想體態，魏浚笙仍不建議外界模仿這種極端方式，「像空腹跑一個小時、晚上6點後不吃東西，再做一個半到兩小時重訓，持續三個星期到一個月，其實很不容易。」他也透露自己屬於「海綿體質」，對身體變化特別敏感，因此平常會隨身攜帶糖果與麵包，以防低血糖。

除了健身，魏浚笙從小就熱愛運動，尤其擅長乒乓球，自信表示「我其實滿厲害的」，平時對手大多與自己實力相當，小時候更常與父親及叔叔們對打，「他們基本功都非常好，有空就會去訂場地練習。」

在電影中有大量動作戲，魏浚笙表示拍攝前就與特技演員密集訓練，「他們會先做一次給我看，我再跟著學。」正式拍攝時更必須全神貫注，「要記很多招式，真的要打起十二分精神。」他也坦言，動作電影需要極高專注力，但正因如此更具挑戰性，未來也希望多接觸相關作品。

魏浚笙大讚春風個性親切。（好好玩提供）魏浚笙大讚春風個性親切。（好好玩提供）

談到合作對象，魏浚笙大讚對手演員春風個性親切、有禮貌，「對戲很舒服」，甚至笑說劇中有「插脖子」的動作戲，「真的插也沒關係」，展現十足信任感。私下相處也相當融洽，「他很照顧我，有空來台灣會一起玩，他也常在台中。」

此次來台，魏浚笙也感受到觀眾的熱情，特別是參與跨年活動時印象深刻，「大家都很熱情，很開心。」他也透露自己近期學習日文，已經上了幾堂課，希望未來有更多不同地區的發展機會。

至於演藝之路，他坦言自己並非一開始就以此為目標，「其實我是從真人秀出來的，當時還在讀書，沒有想過會進娛樂圈。」未來除了持續拍戲，也希望發展副業，「像是開咖啡廳，或者做一些衣服品牌，做自己喜歡的事情。」

對於外界常討論的外型優勢，他則顯得相當淡然，「我沒有特別追求帥，每個人都有自己的特色。」他笑說正式場合會稍微「裝安靜」，但私底下其實相當活潑，也不介意挑戰各種角色，「喜劇也可以，不怕扮醜，只要劇情合理，全裸也可以。」

魏浚笙說無論電影或戲劇都樂於嘗試。（好好玩提供）魏浚笙說無論電影或戲劇都樂於嘗試。（好好玩提供）

他也分享觀影經驗，透露曾看電影《比悲傷更悲傷的故事》時「哭到爆炸」，對台灣影視作品印象深刻，也看過《關於我和鬼變成家人的那件事》，甚至笑說未來想挑戰演鬼，「做什麼都可以，因為大家沒看過。」直言只要劇情合理，全裸也OK，此外，也期待與不同導演合作，無論電影或戲劇都樂於嘗試。

魏浚笙來台大啖台灣美食。（好好玩提供）魏浚笙來台大啖台灣美食。（好好玩提供）

生活方面，他笑說小時候是胖子，「我現在大概71公斤，要變胖很快，高中時瘦到60幾公斤，但最胖也試過90幾公斤。」今年過年時更因為吃太多年糕，「胖到76公斤，真的會胖到想哭。」至於台灣美食，他毫不猶豫列出最愛排行榜：「第一滷肉飯、第二火鍋、第三夜市，薑母鴨也很好吃！」

此外，他也透露音樂計畫，驚喜表示：「我今年應該會發國語單曲，也會做自己的專輯。」他表示自己曾嘗試創作國語Demo，覺得過程很有趣，「想先給朋友聽聽，再決定怎麼推出。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中