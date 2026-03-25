資深玉女歌手瞞著老公 「現任男友」救援演出

蔡淳佳變身太空人。（Joi Music / 淳萃文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕新加坡凍齡女歌手蔡淳佳與老公Jack在新加坡創立精品眼鏡店，去年底也風光收官25週年紀念演唱會，將於4/1上線她與林倛玉合唱單曲《兩個人間》MV，地點橫跨新加坡頂尖虛擬攝影棚、場景直上火星與月球，因為太空裝非常笨重，所以片場冷氣很強，所有人冷到像在北極，但蔡淳佳困在太空裝裡，全身濕了好幾次，大呼：「像在泡溫泉！」

蔡淳佳變身太空人。（Joi Music / 淳萃文化提供）

這支MV看似浩大製作，起點卻超鬧，竟來自一句玩笑話。先前蔡淳佳與林倛玉替導演蔡於位電影《樂園》重新演繹《相思河畔》，聊天時蔡淳佳隨口一句：「要不要幫我們拍MV？」沒想到導演不只當真，還直接升級劇本規模，把兩人寫成分別前往火星與月球的宇航員戀人，瞬間變成宇宙級企劃。

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蔡淳佳（左起）、王冠逸、林淇玉及導演蔡於位。（Joi Music / 淳萃文化提供）

為了把宇宙搬進影像，導演蔡於位直接集結跨國「夢之隊」，進駐新加坡AUX Infinite Studios虛擬攝影棚拍攝，並找來曾參與《哈利波特》、《蝙蝠俠》、《朗讀者》的國際特效團隊操刀，從火星荒原到月球表面全數打造，畫面規格全面升級。整個計畫更獲新加坡國家藝術理事會（NAC）支持，藝術含金量直接拉滿。

蔡淳佳變身太空人。（Joi Music / 淳萃文化提供）

拍攝過程同樣硬派。蔡淳佳首次穿上量身訂製宇航服吊鋼筋，真實體驗「失重感」；林倛玉則在虛擬環境中對抗火星極端氣候。服裝內建風扇散熱、頭盔內藏補光，每個細節都為了讓畫面更真實、更好看。

蔡淳佳變身太空人。（Joi Music / 淳萃文化提供）

但最反差的是，片場其實超歡樂。兩人私下是多年好友，結果一演戀人就頻頻笑場，林倛玉直接崩潰喊：「演戲真的好難啊！」讓原本嚴肅的宇宙愛情故事，拍攝現場反而笑聲不斷。

另外一大彩蛋，則是新加坡男星王冠逸驚喜現身，飾演蔡淳佳的「現任男友」。他為了這次演出，特地在工作空檔極限往返中國與新加坡，只為義氣客串，誠意滿滿。此外，導演也同步剪輯了一個微電影版本，後續將擇期公開。

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