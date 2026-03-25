開唱在即辛曉琪脫口提「懷孕」 買雞蛋出意外成了「療傷歌后」

辛曉琪唱紅過《領悟》、《味道》等眾多歌曲。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕辛曉琪唱紅過《領悟》、《味道》等眾多歌曲，3月28將登上台北流行音樂中心舉辦「好好愛 此刻」演唱會，今（25日）和樂手練團，爆出近期去買雞蛋，卻被亂停的機車影響，不慎踢上機車，小腿受傷，幽默形容，這次的小意外，讓她突然領悟到女藝人在演唱會前夕的狀態，簡直跟懷孕一樣。

辛曉琪準備豐富曲目要寵粉。（記者胡舜翔攝）

對於即將來臨的北流演唱會，辛曉琪準備豐富曲目要寵粉，她滿心期待用歌聲與粉絲交流，卻因為違規停放的機車，讓她不慎踢到造成小腿流血出現傷口，她覺得女歌手在演唱會之前的狀態有點像懷孕的女人，要非常注意身體狀態，直呼：「什麼事都不能做、什麼都不能吃，真的要非常非常小心。」過去歌迷總覺得辛曉琪的歌曲可以療傷，沒想到這次她因腿傷需療傷，真的成了「療傷歌后」。

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辛曉琪透露演唱會一定會給歌迷驚喜。（記者胡舜翔攝）

辛曉琪透露演唱會一定會給歌迷驚喜，另談到：「希望帶給大家的不只是熟悉的旋律，而是更有溫度、更貼近當下心境的詮釋。」購票可洽宏售票系統，萊爾富及OK便利超商。

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