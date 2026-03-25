自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

開唱在即辛曉琪脫口提「懷孕」 買雞蛋出意外成了「療傷歌后」

辛曉琪唱紅過《領悟》、《味道》等眾多歌曲。（記者胡舜翔攝）辛曉琪唱紅過《領悟》、《味道》等眾多歌曲。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕辛曉琪唱紅過《領悟》、《味道》等眾多歌曲，3月28將登上台北流行音樂中心舉辦「好好愛 此刻」演唱會，今（25日）和樂手練團，爆出近期去買雞蛋，卻被亂停的機車影響，不慎踢上機車，小腿受傷，幽默形容，這次的小意外，讓她突然領悟到女藝人在演唱會前夕的狀態，簡直跟懷孕一樣。

辛曉琪準備豐富曲目要寵粉。（記者胡舜翔攝）辛曉琪準備豐富曲目要寵粉。（記者胡舜翔攝）

對於即將來臨的北流演唱會，辛曉琪準備豐富曲目要寵粉，她滿心期待用歌聲與粉絲交流，卻因為違規停放的機車，讓她不慎踢到造成小腿流血出現傷口，她覺得女歌手在演唱會之前的狀態有點像懷孕的女人，要非常注意身體狀態，直呼：「什麼事都不能做、什麼都不能吃，真的要非常非常小心。」過去歌迷總覺得辛曉琪的歌曲可以療傷，沒想到這次她因腿傷需療傷，真的成了「療傷歌后」。

辛曉琪透露演唱會一定會給歌迷驚喜。（記者胡舜翔攝）辛曉琪透露演唱會一定會給歌迷驚喜。（記者胡舜翔攝）

辛曉琪透露演唱會一定會給歌迷驚喜，另談到：「希望帶給大家的不只是熟悉的旋律，而是更有溫度、更貼近當下心境的詮釋。」購票可洽宏售票系統，萊爾富及OK便利超商。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中