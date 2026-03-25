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娛樂 最新消息

楊謹華慶相戀10週年告白富尪：想一直黏下去 飛香港追星Jennie嗨到失控

楊謹華（左）與老公Ben慶祝相戀10週年。（翻攝自臉書）楊謹華（左）與老公Ben慶祝相戀10週年。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊謹華與老公Ben慶祝相戀10週年，兩人日前與楊祐寧夫妻檔組成「追星團」，飛到香港ComplexCon看Jennie表演。提到這10年的變化，楊謹華滿臉粉紅泡泡，大讚老公「他在10年前我認識他，跟10年後完全都沒變，我們相處方式上都沒有變過」，直言兩人到現在還是很有談戀愛的感覺。

楊謹華與老公Ben慶祝相戀10週年。（翻攝自臉書）楊謹華與老公Ben慶祝相戀10週年。（翻攝自臉書）

聊到老公最吸引她的地方，楊謹華甜笑表示：「就是他的孝順、幽默。」甚至大方告白想跟老公一直黏下去。不過，沉浸在幸福中的她也自爆最近有個「沉重的煩惱」，就是不小心吃太好變胖了，但到底胖了多少？影后秒守防線：「胖幾公斤不能說。」

楊謹華（右）與老公Ben慶祝相戀10週年。（翻攝自臉書）楊謹華（右）與老公Ben慶祝相戀10週年。（翻攝自臉書）

針對Jennie最近在香港機場被批「臭臉」的爭議，楊謹華也以過來人身分溫柔緩頰。她認為大家要互相體諒私人時間，「我覺得大家要互相尊重，像朋友相處一樣，如果他很累的話，我們也就不勉強他」被問到是否有被粉絲冒犯的經驗？她坦言以前遇過，但現在應對很直接，「我狀態OK的話，我都願意拍照；但我狀態不OK，這樣拍照的話，相信他們回去也會失望」，與其留下一張不完美的照片，不如誠實拒絕。

楊謹華（右）出席唐氏症基金會代言活動。（唐氏症基金會提供）楊謹華（右）出席唐氏症基金會代言活動。（唐氏症基金會提供）

楊謹華今（25日）出席唐氏症基金會代言活動，與唐寶寶一起挑戰網路超夯的「Sugar 搖」。她笑說領隊超嚴格，動作必須一模一樣才放行。第一次接觸唐寶寶的她深受感動，「他們的熱情，反而是我得到很多的愛，跟我要抱抱、說很多很讚美的話，我來到這是充電了」。看著唐寶寶純真認真的生活態度，也讓她反思：「唐寶寶很認真在過每一天。」呼籲大眾一起響應活動，把這份正能量傳遞出去。

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