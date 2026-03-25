孫芸芸祕當阿嬤！閨密楊謹華驚呼：太意外 曝光名媛圈私下互動

楊謹華（右）擔任唐氏症基金會代言人。（唐氏症基金會提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「台灣第一名媛」孫芸芸的26歲愛女廖思惟傳出未婚產子的喜訊，孫芸芸也以「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇」暖心證實。身為閨密的楊謹華今（25日）出席唐氏症基金會代言活動時笑說，自己也是看新聞才原地嚇到，甚至還不敢打電話吵這位「最美阿嬤」。

楊謹華擔任唐氏症基金會代言人。（唐氏症基金會提供）

楊謹華透露，平常都暱稱孫芸芸為「小乖」，但這次升格喜事她竟然也是跟大家一起看新聞才知道。她開玩笑說，現在孫家肯定電話被打爆，「我沒有特別打電話，因為我知道會有非常、非常多人關心她，所以想過幾天，再跟她Say Hi」，對於好友全家人的決定，她展現義氣表示：「我們能做得就是給她支持。」

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除了名媛圈有喜，演藝圈也粉紅泡泡滿天飛。小禎日前大方認愛小7歲的廚師男友Alan，還透露以前很排斥姐弟戀，是看了楊謹華在《影后》演活了勇敢追愛的「周凡」，才讓她決定衝一波。楊謹華聽聞後大笑，承認自己確實是「戀愛推手」，因為小禎真的很想談戀愛，她便瘋狂洗腦鼓吹：「談戀愛是一件非常美好的事情，不管年紀的大小，只要有個真的會疼妳的就去吧！」

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