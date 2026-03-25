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黃國倫、寇乃馨擁海內外5億房產！「驚人資產」曝光揭投資心法

黃國倫、寇乃馨今（25）日出席房地產記者會。（記者胡舜翔攝）黃國倫、寇乃馨今（25）日出席房地產記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃國倫、寇乃馨今（25）日出席房地產記者會，受邀擔任「夢想馬六甲形象大使」，夫妻倆這幾年對投資頗有心得，在台灣、馬來西亞的馬六甲、吉隆坡等都有房產及土地，據悉目前手上有8筆不動產，光台灣的豪宅就價值兩億，粗估總價值超過5億。

黃國倫、寇乃馨2012年就在吉隆坡置產，這幾年置產也多在馬來西亞，搭機只要花費4小時，加上語言都能通，「尤其是馬六甲，土地跟房子差不多5000萬以上，現在買土地真的划算，30多坪大約投資2100萬，房子一戶約600多萬」。也說這幾年光是房租就讓夫妻倆賺了不少，「抗跌保值，房租賺的很開心。我們也有打算要把吉隆坡賣掉，改買馬六甲的3、4戶」。

黃國倫、寇乃馨今（25）日出席房地產記者會。（記者胡舜翔攝）黃國倫、寇乃馨今（25）日出席房地產記者會。（記者胡舜翔攝）

談及房產數及市值，黃國倫掰著手指數了又數，一度欲言又止，低調表示土地和房子不超過10筆，黃國倫也坦言有動念想要賣掉價值數百萬的吉他收藏，改買馬六甲的房子，一旁的寇乃馨聽到樂得手舞足蹈，直呼這是很棒的覺悟，更提到年邁的父母看到他們在馬六甲的影片介紹，也有打算想到當地養老。

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