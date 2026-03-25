TWICE粉絲全氣炸！志效台語發文「哇金水」 竟遭糾正緊急刪文

志效熱情以台語寫下「哇金水」向粉絲們示愛，卻遭網友批評糾正而緊急刪文。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓人氣女團TWICE在台北大巨蛋演唱會後，隊長志效熱情以台語發文寫下「哇金水」向粉絲們示愛，原本被視為超有台灣味的互動，卻遭網友批評糾正而緊急刪文，瞬間引爆所有ONCE的不滿情緒，相關討論迅速在社群延燒。

TWICE日前一連3日在台北大巨蛋舉辦演唱會，吸引約12萬名粉絲到場支持，台灣籍成員子瑜當時還化身「台語小老師」，帶著成員們學說台語，現場氣氛熱烈。沒想到，演唱會甫落幕不久，隊長志效在IG發文寫下「哇嘎哩勾，哇金水」，試圖以台語向粉絲表達心情，豈料竟遭到部分網友留言糾正用詞。

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爾後，志效刪除該則貼文並重新發布，同時也調整了原本的文字內容，讓網紅「姆士捲」氣炸痛批該名糾正的網友，直言「志效可能唯一一篇最有台灣味的文，就這樣被你毀了！」甚至憤怒直斥，「祝你就算有票都在視野遮蔽區。」ONCE也湧入為志效抱不平，紛紛怒轟，「到底誰在糾正她」、「能打出中文已經很厲害了！」甚至有人感嘆，「朴志效對ONCE的信任度已歸0」。

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