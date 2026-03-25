被女兒瞪還不能生氣！喜劇天王猛虧金鐘戲后太小聲「像講給螞蟻聽」

李國煌（左）和黃姵嘉合作《NO GOOD！歐吉桑》上演動人父女情。（萬騰文化創意提供）

〔記者許世穎／台北報導〕曾以《男兒王》入圍金馬影帝的新加坡喜劇天王李國煌，在新片《NO GOOD！歐吉桑》化身帶點文藝氣息的「中年男子」楚生，當初從馬來西亞來台念電影系，年輕時曾在台灣成家立業，卻在婚姻結束後與前妻、女兒各自生活。直到步入中年，女兒重新闖入他的世界，以近乎「全時監督」的方式關心與照顧，讓他嘴上抱怨，卻難掩內心牽掛。

談到角色設定，李國煌笑說，片中女兒是摩羯座，「脾氣真的很硬」，而這樣的父女互動，其實正是許多亞洲家庭的縮影。他形容自己飾演的父親，是那種典型「愛在心裡口難開」，甚至「愛在心裡口不開」的人——明明為女兒的付出感到開心與感激，卻總是板著臉、表現得不以為然，「我相信現實生活中，真的有很多這樣的爸爸。」

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李國煌（右）笑喊《NO GOOD！歐吉桑》與黃姵嘉合作「有一點壓力」。（萬騰文化創意提供）

金鐘戲后黃姵嘉在片中飾演李國煌女兒，兩人首次合作，就在片場鬧出不少趣事。李國煌笑憶，對戲初期其實頗有壓力，「她講話很小聲，像講給螞蟻聽一樣。我演戲不用太用力，但耳朵要很用力。」他甚至一度誤判台詞結束，結果才發現對方只是停頓，「原來是逗號，不是句號」，導致NG幾次。

不過拍攝進入第二天後，李國煌逐漸熟悉黃姵嘉細膩內斂的表演節奏，也找到彼此之間的默契，他打趣說：「第一天真的覺得耳朵比表演還累，但後來就習慣了。」

李國煌（左）在喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》與黃姵嘉飾演父女。（萬騰文化創意提供）

戲外的李國煌其實也有兩個女兒，他坦言，小女兒的個性與片中角色頗為相似，「整天也是繃著一張臉」，有時他主動牽她、拍拍肩膀，還會被對方用眼神「回瞪」。雖然看似冷淡，但他心裡明白，這其實是另一種表達關心的方式。

李國煌也分享一個生活小細節，有時自己在看電視，小女兒會默默坐到旁邊吃洋芋片，接著不動聲色地把整包放到他身邊，「她其實是在問我要不要吃，但又不開口，用很刻意的小動作表達，一看就知道是要給我的。」這樣的互動，讓他直呼和電影中的父女關係「真的很像」。

談及與小女兒的相處心情，李國煌形容那是一種複雜又真實的情緒——有時覺得好笑又溫馨，但被瞪的時候又忍不住覺得煩；偏偏這份「煩」裡，又帶著無法生氣的柔軟。他笑說：「有時候會有點生氣，但更多時候，其實是很溫暖的。」

《NO GOOD！歐吉桑》將於4月10日在台上映，更多電影資訊，請上「電影 NO GOOD 歐吉桑」官方臉書粉絲團及Instagram查詢。

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