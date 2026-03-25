星馬喜劇天王、金鐘戲王來台合體喜劇泰斗！現身北中南夜市近距離會影迷

〔記者許世穎／台北報導〕春季強檔熱血喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》集合李銘順、李國煌及金鐘得主許效舜強強聯手，演出歐吉桑大叔瘋狂追夢的熱血故事，曾以《男兒王》入圍金馬影帝的新加坡喜劇天王李國煌，本週末與金鐘戲王李銘順確認再度來台，與喜劇泰斗許效舜「OGS天團」歡樂合體，展開一連串宣傳行程。

電影聚焦在三個退休的歐吉桑人老心不老想要一圓夢想，不顧一切、努力硬幹的勵志故事。李銘順扮演因腰傷退休的攝影師，永遠看不慣00後年輕人的行為，不斷嘮叨卻沒人重視，為了讓年輕人關注他的想法，決定當網紅傳達理念。

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李銘順（左起）、許效舜、李國煌將一同在北中南宣傳《NO GOOD！歐吉桑》。（萬騰文化創意提供）

許效舜演出退休藥廠老闆，雖然家財萬貫，但在家中毫無地位而想一圓自己年輕時的歌手夢；李國煌則是演出家庭事業永遠缺一點的萬年副導演，一直沒有機會成為導演的他只能守著一間小小書店，他默默的想尋回失聯的初戀情人，這三個人生失敗的歐吉桑決定闖入直播界，相互圓夢。

片商今驚喜宣布，將在台北信義威秀、台中文心秀泰影城、MUVIE CINEMAS 台中TIGER CITY、高雄夢時代秀泰影城、高雄大遠百威秀影城舉辦見面會，並前往台北寧夏夜市、台中逢甲夜市、高雄瑞豐夜市，與北、中、南粉絲近距離見面。

《NO GOOD！歐吉桑》將於4月10日在台上映，更多電影資訊，請上「電影 NO GOOD 歐吉桑」官方臉書粉絲團及Instagram查詢。

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