聽團仔快衝！「2026愛嶼搖滾」卡司首公開 傷心欲絕壓軸告白

〔記者傅茗渝／台北報導〕北台灣初夏最浪漫的搖滾盛事回來了！「2026愛嶼搖滾音樂祭」將於5月23日、24日在基隆國門廣場、海洋廣場及城際轉運站盛大登場。基隆市文化觀光局日前正式揭曉首波震撼卡司，由指標性樂團「傷心欲絕」擔綱壓軸，聯手「イルカポリス海豚刑警」、「庸俗救星」、「Who Cares 胡凱兒」等超人氣樂團，要在海風微醺的港邊，與萬名樂迷共度最Chill的週末。

胡凱兒攜新輯回歸。（基隆市文化觀光局提供）

受邀扛下壓軸重任的「傷心欲絕」，團員對基隆港有著深厚的情感連結。主唱感性推薦樂迷必聽曲目為《Last train home》，他透露：「每次去到港邊看到開出去的船，都會想到自己正處在目的地跟家之間，這首歌有一種在途中的感覺。」至於樂迷最期待的驚喜橋段，團員則幽默保密：「如果有驚喜怎麼可能先說出來，我們都不喜歡暴雷。」更點名演出之餘一定要去吃廟口油飯與隱藏版白斬雞。

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「2026愛嶼搖滾」5月強勢登陸基隆。（基隆市文化觀光局提供）

以舞台魅力活潑著稱的「イルカポリス海豚刑警」，這次特別點名推薦曲《海濱公園直線加速ㄉMe》，甚至調皮建議樂迷可以在港邊來場百米衝刺，並預告將帶來新歌演出嗨翻全場。而睽違兩年重返愛嶼舞台的「Who Cares胡凱兒」，則感性向樂迷喊話：「這次會帶著新專輯的歌，陪下不了船的樂迷們在港邊一起哭。」

傷心欲絕壓軸告白，在港邊聽《Last train home》最有感。（基隆市文化觀光局提供）

海豚刑警揪樂迷「百米衝刺」。（基隆市文化觀光局提供）

今年「2026愛嶼搖滾」規模再度升級，不僅維持三大舞台設計，更與日本名古屋人氣音樂祭「Freedom Nagoya Festival」跨國合作，提升國際能見度。同步啟動的還有「全球樂團徵選」與第二屆「愛嶼搖滾校際音樂大賽」，總獎金高達12萬元，並增設在地專屬「嶼音獎」，力挺音樂新秀。

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