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娛樂 電影

「男上加男」體位炸翻歐美！哈利波特表哥新片大膽轉型露Ｏ口交

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎製造機A24發行的話題同志電影《後座力》近期聲量持續飆升，自英國口碑引爆後迅速延燒至美國。主演該片的「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉在宣傳訪談中一句「過去曾與男人和女人交往過」，意外成為社群引爆點，網友紛紛解讀為公開出櫃或坦承雙性戀傾向，掀起關於其性傾向的熱烈討論。

哈利梅林（左）和亞歷山大史柯斯嘉在《後座力》化身影史最性感、最甜蜜的男男組合。（海鵬提供）哈利梅林（左）和亞歷山大史柯斯嘉在《後座力》化身影史最性感、最甜蜜的男男組合。（海鵬提供）

在片中，亞歷山大飾演一名氣場強烈的重機騎士，與年輕男子發展出帶有BDSM主僕權力關係的曖昧連結。電影以毫不保留的尺度描繪親密與慾望，除了多場大膽露O的口交戲，多場大膽情慾戲與高難度雙人肢體橋段，被國際影評形容為「男上加男」的極致展現，並盛讚作品兼具「壓倒性的性魅力與原創性」。

「重機」象徵著不受拘束的自由與孤傲陽剛，而片名原文「Pillion」原指摩托車後座，在片中則被延伸為酷兒文化中「服從者」的隱喻。導演哈利萊頓改編自小說博克斯山，帶領觀眾進入鮮少被描繪的同志重機次文化世界。

《後座力》「男上加男」的瑜珈戲炸翻歐美。（海鵬提供）《後座力》「男上加男」的瑜珈戲炸翻歐美。（海鵬提供）

電影以戀物元素為核心，交織權力、慾望與情感依附，重新詮釋「後座」的意義，在極端與柔情之間取得微妙平衡。權威媒體好萊塢報導者盛讚其風格銳利張揚，而衛報更直言這是一部「真正的愛情故事」。

故事圍繞哈利梅林飾演的內向青年科林展開，他原本與父母同住，生活單調壓抑，直到邂逅亞歷山大飾演的騎士雷，一切開始劇烈轉變。當科林坐上雷的重機後座，不只是離開熟悉的生活，更象徵將身體與意志的主導權交付他人。這段關係迅速升溫，帶領他踏入一個充滿特殊性癖與規訓的酷兒重機社群。

影片對主僕關係的描繪與高度寫實的視覺風格，在坎城影展首映時即引發轟動。導演並未走傳統叛逆偶像如詹姆斯·狄恩的路線，也未完全複製芬蘭湯姆式的誇張人體藝術，而是建立出一種更貼近當代的重機戀物美學。

《後座力》男主角「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉訪談被出櫃。（海鵬提供）《後座力》男主角「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉訪談被出櫃。（海鵬提供）

片中對身體改造細節毫不避諱，包括穿刺、裝飾與極端人體藝術，搭配強烈的情慾場面，使整體視覺張力達到極致，被形容為「帶有人性溫度的《格雷的五十道陰影》」。

《後座力》的成功關鍵，也在於兩位主演之間的化學反應。哈利從《哈利波特》系列中的「達力表哥」成功轉型，細膩呈現角色在羞怯、恐懼與渴望間的掙扎；亞歷山大則以壓倒性的氣場與隱約流露的柔情，塑造出既危險又令人依附的騎士形象。兩人被《衛報》譽為近年最性感且最動人的銀幕組合，也讓本片在情慾之外，真正觸及愛情與依附的核心。

電影將於4月30日在台上映，並於3月27日於全台威秀影城舉辦搶先試映活動。

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