自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

陳為民嘆「台灣車價」太貴！曝選車關鍵：買得起的都是硬派

〔記者林欣穎／台北報導〕蘇宗怡主持TVBS汽車實境節目《地球黃金線》，去年首度舉辦「黃金機車大賞」成功為市場樹立指標，第二屆票選活動於23日正式開跑。本屆比照「金CAR獎」高規格，採「達人獎項」與「網友獎項」雙軌機制。演藝圈資深騎士陳為民也以專業資深車友視角，直戳台灣機車市場痛點，同時也幽默大嘆現在車價太硬，在台灣買得起的都是「硬派」。

蘇宗怡非常期待15位專業達人與大眾的觀點碰撞。（TVBS提供）蘇宗怡非常期待15位專業達人與大眾的觀點碰撞。（TVBS提供）

陳為民直言，正因為車價「過硬」，才讓台灣騎士「個個都成了硬派」，也因此在眾多獎項中，他認為最難評選的就是「硬派騎士獎」。談及自己的選車標準，陳為民則斬釘截鐵地說：「造型對我來說最重要。」

他也以30多年前購入的BWS 100為例，作為全球第一台市售速克達越野車，當時就是被它獨特的造型與性能吸引，並搞笑強調：「如果造型不重要，世界上就沒有人單身了！」而提到最有話題性的「把妹神車獎」，擁有多輛名車的陳為民直言：「沒有什麼所謂的把妹神車」，對於有些人覺得車子名貴就是神車，對異性越有吸引力，他以過來人的經驗語重心長地表示，車子價格與感情沒有絕對關聯，「像我擁有過好車，就有（妹）嗎？真的沒有！」他提醒男性車友，買車不該是為了追求虛榮感，並祭出今日金句：「沒有女人會因為你的虛榮，決定要不要愛你。」

陳為民以專業資深車友視角，幽默大嘆現在車價太硬，在台灣買得起的都是「硬派」。（TVBS提供）陳為民以專業資深車友視角，幽默大嘆現在車價太硬，在台灣買得起的都是「硬派」。（TVBS提供）

受封「車壇女戰神」的蘇宗怡，首度坦言專業形象背後，對機車其實存有一段「疼痛」的複雜情感。她自曝學生時期曾多次摔車，留下的疤痕至今清晰可見，更因此留下心理障礙，遲遲不敢考照。面對丈夫不斷「推坑」鼓勵，她則以甜蜜撒嬌婉拒：「我覺得被你載的時候我很幸福。」

即便對騎車存有畏懼，蘇宗怡仍以資深車迷的敏銳視角，持續關注二輪盛事。在今年的「黃金機車大賞」中，她雖未擔任評審，卻大方分享心中首選，將年度最佳機車投給了Kawasaki ZX-4RR。她直言，在雙缸車款當道的今日，這款四缸仿賽完美承載了本格派的情懷，「就像現在稀有的 12 缸汽車，真的是且買且珍惜。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中