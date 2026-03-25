陳為民嘆「台灣車價」太貴！曝選車關鍵：買得起的都是硬派

〔記者林欣穎／台北報導〕蘇宗怡主持TVBS汽車實境節目《地球黃金線》，去年首度舉辦「黃金機車大賞」成功為市場樹立指標，第二屆票選活動於23日正式開跑。本屆比照「金CAR獎」高規格，採「達人獎項」與「網友獎項」雙軌機制。演藝圈資深騎士陳為民也以專業資深車友視角，直戳台灣機車市場痛點，同時也幽默大嘆現在車價太硬，在台灣買得起的都是「硬派」。

蘇宗怡非常期待15位專業達人與大眾的觀點碰撞。（TVBS提供）

陳為民直言，正因為車價「過硬」，才讓台灣騎士「個個都成了硬派」，也因此在眾多獎項中，他認為最難評選的就是「硬派騎士獎」。談及自己的選車標準，陳為民則斬釘截鐵地說：「造型對我來說最重要。」

請繼續往下閱讀...

他也以30多年前購入的BWS 100為例，作為全球第一台市售速克達越野車，當時就是被它獨特的造型與性能吸引，並搞笑強調：「如果造型不重要，世界上就沒有人單身了！」而提到最有話題性的「把妹神車獎」，擁有多輛名車的陳為民直言：「沒有什麼所謂的把妹神車」，對於有些人覺得車子名貴就是神車，對異性越有吸引力，他以過來人的經驗語重心長地表示，車子價格與感情沒有絕對關聯，「像我擁有過好車，就有（妹）嗎？真的沒有！」他提醒男性車友，買車不該是為了追求虛榮感，並祭出今日金句：「沒有女人會因為你的虛榮，決定要不要愛你。」

陳為民以專業資深車友視角，幽默大嘆現在車價太硬，在台灣買得起的都是「硬派」。（TVBS提供）

受封「車壇女戰神」的蘇宗怡，首度坦言專業形象背後，對機車其實存有一段「疼痛」的複雜情感。她自曝學生時期曾多次摔車，留下的疤痕至今清晰可見，更因此留下心理障礙，遲遲不敢考照。面對丈夫不斷「推坑」鼓勵，她則以甜蜜撒嬌婉拒：「我覺得被你載的時候我很幸福。」

即便對騎車存有畏懼，蘇宗怡仍以資深車迷的敏銳視角，持續關注二輪盛事。在今年的「黃金機車大賞」中，她雖未擔任評審，卻大方分享心中首選，將年度最佳機車投給了Kawasaki ZX-4RR。她直言，在雙缸車款當道的今日，這款四缸仿賽完美承載了本格派的情懷，「就像現在稀有的 12 缸汽車，真的是且買且珍惜。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法