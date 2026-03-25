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娛樂 最新消息

周杰倫新歌《那天下雨了》跨時空對話經典曲 李現愛到主動打歌

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫推出個人第十六張新專輯《太陽之子》，在各大社群引起廣大討論，好友阿緯也笑說：「今天台灣所有辦公室都在聽周杰倫的新歌了吧！」周董做民調，希望大家提出自己最愛的前三名歌曲，阿信也列出自己的愛歌，另外一直是周董鐵粉的戲劇男神李現則最愛周董的新歌《那天下雨了》，主動在社群幫忙打歌。

周杰倫新歌《那天下雨了》獲得許多網友喜愛。（記者胡舜翔攝）周杰倫新歌《那天下雨了》獲得許多網友喜愛。（記者胡舜翔攝）

演過《去有風的地方》、《國色芳華》等眾多戲劇作品的李現，在社群分享九宮格滑雪照片，並寫下周董新歌《那天下雨了》，看得出來她最喜歡這首歌，網友也加入討論。事實上周董新專輯今凌晨上線後，很多網友也超偏愛《那天下雨了》，直說這像是跨時空對話周董另一首經典歌曲《晴天》，歌詞中也直接唱到：「我應該對你唱著晴天。」昨（24日）周董在記者會上曾說，希望歌迷給他回饋喜歡哪些歌曲，做為之後拍MV或是挑選主打歌的參考，看來這首《那天下雨了》出線機會相當大。

戲劇男神李現也在社群幫忙宣傳周董新歌《那天下雨了》。（翻攝自微博）戲劇男神李現也在社群幫忙宣傳周董新歌《那天下雨了》。（翻攝自微博）

阿信列出自己喜愛周董《太陽之子》專輯裡的歌曲，包括《淘金小鎮》、《西西里》，以及周董寫給家中小霸王，小女兒的歌曲《女兒殿下》。另外金曲歌王林俊傑看的周董《太陽之子》MV則盛讚：「謝謝你透過你的現在藝術，帶更多人沉浸到古典藝術的世界裡面。」

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