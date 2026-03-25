飯店內藏未破凶殺案！哈孝遠半夜上廁所嚇瘋

〔記者傅茗渝／台北報導〕中天綜合台《綜藝OK啦》今（25日）晚10點播出「出國旅遊好刺激！他們的詭異經歷根本電影情節」，藝人哈孝遠與熊熊紛紛分享在異國遭遇的離奇與驚悚瞬間。哈孝遠透露30年前赴印度加爾各答比賽，在公園幫隊友拍照時，對方突然大喊「不要動」，他驚覺：「結果有兩隻眼鏡蛇在我耳邊吐舌頭，我們遇到印度吹蛇人來要小費。」

哈孝遠入住印度五星酒店房內廁所竟有陌生人 ，領隊一聽驚爆飯店一直都有凶殺案。（中天電視提供）

除了遭遇毒蛇，哈孝遠入住的飯店更讓他當場崩潰。他回憶最後一晚半夜想上廁所，門一開竟看見駭人景象：「有個印度人坐在我的馬桶上大便，我國罵都出來了，我退到床邊看著他，他嘻皮笑臉走掉，我不知道他怎麼進來的，也不知道他為什麼要來我房間大便。」事後領隊才私下透露，導遊說該飯店一直有凶殺案，前幾個月甚至有樁未破獲的命案，「也不知道（兇手）是不是他。」

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熊熊峇里島驚魂，誤拿「神祕蘑菇」遭惡漢騎車狂追。（中天電視提供）

藝人熊熊則是在峇里島因語言不通險些「中毒」。當時她在逛飾品店，有人拿盤子過來說「蘑菇」，熊熊原本以為是試吃，直到好友王晴趕到才驚覺可能是「毒蘑菇」，嚇得拉著大家逃跑。熊熊心有餘悸表示：「正當我們要走時，那個人騎摩托車追我們，我們在大街上狂奔，看到計程車就直接開門坐上去。」

沒想到一波未平一波又起，該名計程車司機竟趁火打劫。熊熊透露坐不到1分鐘跳表就高達1千塊：「我們看到司機的手在撥東西，一撥就跳錶，我們要下車，他還把車門鎖起來。」最後三人被迫掏出身上僅剩的2千塊求脫身，離譜經歷讓現場眾人直呼不可思議。

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